Olgiate: il 29 il concerto del Giubileo, un omaggio a Palestrina

Appuntamento sabato 29 marzo in chiesa a San Zeno con il concerto del Giubileo

A esibirsi il complesso vocali “Ingegneri Consort” con un repertorio dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina

OLGIATE MOLGORA – Appuntamento da non perdere sabato 29 marzo alle 21 in chiesa parrocchiale a San Zeno con il concerto del Giubileo. L’iniziativa porta la firma dell’associazione Eugenio Nobili che, ancora una volta, si distingue per una proposta di alto livello culturale.

In occasione infatti dell’anno giubilare e dell’anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il maestro Antonello Brivio ha voluto invitare a esibirsi nella chiesa parrocchiale di San Zeno il complesso vocale “Ingegneri Consort”, formazione fondata nel 2023 dal maestro Fulvio Rampi che prende il nome dal grande compositore rinascimentale Marcantonio Ingegneri, maestro di Claudio Monteverdi.

Composto da cantanti e musicisti con una lunga esperienza corale, provenienti da varie regioni italiane e accomunati dal desiderio di riproporre innanzitutto la grande polifonia sacra di epoca rinascimentale Ingegneri Consort si esibirà a cappella (ovvero senza l’ausilio di strumenti musicali) nel repertorio palestriniano, omaggiando così il “princeps musicae” per eccellenza di cui quest’anno ricorre il cinquecentenario della nascita, avvenuta a Palestrina nel 1525.

“Giovanni Pierluigi da Palestrina rappresenta l’essenza dell’autentica musica sacra al servizio della Parola di Dio. Il canto diventa preghiera e il fedele si trova in una dimensione altamente spirituale. Siamo orgogliosi di poter proporre all’ascolto della popolazione momenti musicali di grande importanza e significato. Rieduchiamoci alla bellezza del canto e della musica. Contempliamo l’arte, ancella e missionaria di valori che nobilitano l’uomo” commenta soddisfatto il maestro Antonello Brivio.