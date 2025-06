Olgiate. Il Beolco Fest si conferma un successo tra teatro, musica e bonsai

Venerdì scorso il primo appuntamento del Beolco Fest, giunto ormai alla sesta edizione

C’è già attesa per il prossimo spettacolo di venerdì, preceduto dalla visita guidata alla chiesina di Beolco

OLGIATE MOLGORA – Si è rinnovata anche quest’anno la magia del Beolco Fest, con una prima serata, quella in calendario venerdì scorso, 13 giugno, che non ha deluso le aspettative.

Ad aprire la kermesse, giunta alla sesta edizione, una proposta insolita e originale con l’affascinante laboratorio di bonsai, affidato a Luca Valagussa e Tree Vaset, che ha anticipato lo spettacolo, appassionante e coinvolgente, di Vittorio Ondedei e Giulio Escalona, in scena con “Ho sonno”, spettacolo che li vede ricoprire il duplice ruolo di attori e registi.

La piazzetta di Beolco si è trasformata, come ormai da copione, in un bellissimo palcoscenico, permettendo alle oltre cento persone presenti di gustarsi una serata diversa dal solito, calibrata tra natura e teatro.

Il Beolco Fest prosegue venerdì 20 giugno con la seconda serata che prevede prima la visita guidata alla chiesina della frazione a cura di Ornella Ponzoni e poi, a seguire, alle 21, “Merluzzo al forno” commedia in tre atti per la regia di Giuliano Gariboldi. Su palco si alterneranno Giuliana Atepi, Sara Conti, Lorenzo Corengia, Giorgio Mariani ed Emiliano Zatelli in una piéce collaudata e capace ogni volta di strappare applausi e risate.

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna venerdì 27 giugno alle 21 con il reading in musica “Il curioso caso di Benjamin Button” affidato alla voce narrante di Stefano Panzeri e al clarinetto di Alberto Longhi. Alle 22 gran finale con il concerto della Campagnola diretta dal maestro Valter Sala: spettacolo folcloristico a cura della Campagnola di Olgiate Molgora e dei Firlinfeu Renzo e Lucia di Lecco. A seguire rinfresco.

Nel cartellone è inserita anche la serata con la tradizionale festa di Beolco, organizzata da tutti i residenti, in collaborazione con la Parrocchia, per sabato 28 giugno. Il programma prevede la celebrazione della messa alle 20 e, a seguire, tombolata gastronomica, patatine, anguria e salamelle.

Il Beolco Fest è inserito nell’ambito di Teatro in Corte, rassegna intercomunale in collaborazione tra Cernusco Lombardone e Olgiate Molgora.