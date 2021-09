Olgiate, in oratorio la mostra concorso Emilio Gola, giunta alla 36° edizione

Apertura domani, domenica 12, alle 10 nel salone dell’oratorio

Le premiazioni della mostra concorso Emilio Gola domenica 19 alle 17: oltre 160 le opere a concorso

OLGIATE – Apertura domani, domenica 12 settembre, per la mostra concorso Emilio Gola, giunta alla 36esima edizione. L’appuntamento è nel salone dell’oratorio di via Aldo Moro alle 10 nel salone dell’oratorio di via Aldo Moro. Saranno esposte le oltre 160 opere pervenute oltre alla sessantina di lavori realizzati dagli studenti delle scuole medie di Olgiate, Calco, Brivio, La Valletta e Airuno.

L’esposizione sarà aperta domani, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 in contemporanea con la festa dello sport e delle associazioni prevista nella vicina Polisportiva.

La mostra sarà aperta anche la domenica successiva, 19 settembre, dalle 10 alle 18: le premiazioni del concorso sono previste per le 17. Così come previsto dalle norme in vigore per accedere alla mostra bisognerà avere il green pass.