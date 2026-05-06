Olgiate Molgora, è tutto pronto per la terza edizione del concorso nazionale pianistico Davide Biollo

La manifestazione si terrà a Villa Gola dal 14 al 17 maggio

Il concorso è riservato a giovani pianisti di età compresa tra gli 8 e i 23 anni

OLGIATE MOLGORA – E’ tutto pronto per la terza edizione del concorso nazionale pianistico Davide Biollo, pensato insieme ai figli da Giovanna Fumagalli Biollo in ricordo del marito e promosso dall’associazione culturale Eugenio Nobili con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione Lombardia.

La manifestazione, che si svolgerà dal 14 al 17 maggio nella suggestiva cornice di Villa Gola, nasce con lo scopo di valorizzare i giovani musicisti e di evidenziare il loro talento.

26 sono i pianisti iscritti, di età compresa tra gli 8 e i 23 anni, provenienti da diverse

città italiane, istituti musicali, conservatori e associazioni musicali.

Tre le categorie in concorso in base all’età e anche un premio speciale Bach che verrà

assegnato alla migliore interpretazione.

Le audizioni sono aperte a chiunque desideri assistere, e si svolgeranno sabato 16 maggio dalle 9.30 alle 18.00.

La premiazione finale avrà luogo domenica 17 maggio alle 16.30 sempre a Villa Gola e

terminerà con l’esibizione dei vincitori.

Come per la trascorsa edizione, la sera precedente l’inizio del concorso, mercoledì 13 maggio, si terrà un concerto tenuto dalla vincitrice dell’edizione 2024 Isa Trotta.

L’ingresso agli eventi è libero e aperto a tutti.

Per info 338 6119699