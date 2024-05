Olgiate: tutto pronto per la seconda edizione del concorso musicale Davide Biollo

La seconda edizione del concorso musicale Davide Biollo è in programma dal 16 al 19 maggio a Villa Gola

Una quarantina i partecipanti al premio promosso per valorizzare il talento e l’ispirazione dei giovani

OLGIATE – E’ tutto pronto per la seconda edizione del concorso musicale Davide Biollo, promosso per valorizzare i giovani musicisti ed evidenziare il loro talento, arte e ispirazione, attraverso l’esclusività del linguaggio musicale, stimolando scambi culturali e promuovendo culturalmente e turisticamente il territorio.

Nato su impulso dei familiari di Davide Biollo, olgiatese appassionato della musica e del bello, prematuramente scomparso nel maggio del 2020 e organizzato con cura e attenzione dall’associazione culturale Eugenio Nobili insieme all’assessorato alla Cultura del Comune di Olgiate, il concorso pianistico nazionale si è contraddistinto, fin dalla prima edizione, per l’alto livello dei partecipanti, capaci di colpire pubblico e giuria per estro, bravura e professionalità.

C’è da scommettere che la seconda edizione del premio, in programma dal 16 al 19 maggio, non sarà da meno. A lasciarlo intuire è già la folta partecipazione al bando, con ben una quarantina di partecipanti, equamente suddivisi per le tre categorie del premio (8-12 anni, 13-17 anni e 18-25 anni) e provenienti da tutta Italia, che ha risposto all’appello, decidendo di partecipare alle audizioni, in programma da giovedì a sabato, negli splendidi spazi di Villa Gola, eccezionalmente aperti al pubblico. Domenica pomeriggio, come da copione, si terrà l’esibizione dei tre vincitori del premio (ciascuno per categoria) e del premio Bach.

A decretare la classifica sarà la giuria presieduta da Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate e composta dal maestro Kayoko Shuto, docente di pianoforte allieva di Alberto Mozzati; maestro Giuseppe Leanza, docente di lettura della partitura, Conservatorio di Milano; maestro Giovanni Barzaghi, docente di Materie teoriche e Armonia Conservatorio di Milano; maestro Suleima Soraya Burrafato, docente di Pianoforte Scuola di Musica “Eugenio Nobili” e maestro Davide Muccioli, docente di Pianoforte Scuola di Musica “San Francesco” Merate.

A impreziosire ulteriormente l’appuntamento il preludio al concorso pianistico con il concerto di Milan Slijepcevic, vincitore della prima edizione del concorso musicale, mercoledì sera.

Dopo l’edizione 2024, il concorso Davide Biollo diventerà a tutti gli effetti a cadenza biennale, così come era stato deciso in occasione dell’istituzione: le lungaggini imposte dall’emergenza sanitaria da Covid 19 avevano portato gli organizzatori a posticipare di un anno la prima edizione, proposta nel 2023. Da quest’anno il premio diventerà, a tutti gli effetti, biennale.