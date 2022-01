La personale verrà inaugurata sabato 22 gennaio alle 11.30 in Municipio

In mostra diverse opere di Remo Cerletti, anima del premio di pittura Emilio Gola, scomparso qualche settimana fa

OLGIATE – Una mostra personale dedicata a Remo Cerletti, anima del premio di pittura Emilio Gola, scomparso qualche settimana fa all’età di 71 anni. E’ quanto organizzata l’amministrazione comunale insieme al gruppo di artisti olgiatesi Arte in Comune per ricordare, proprio attraverso le sue tele, un uomo che tanto ha dato alla comunità di Olgiate, spendendosi in particolar modo per le attività culturali e artistiche.

La personale verrà inaugurata sabato 22 gennaio alle 11.30 e permetterà al pubblico di ammirare una collezione di opere di Cerletti, tra i promotori della nascita del gruppo Arte in Comune. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di ripristinare, proprio con questa mostra omaggio a Cerletti, le esposizioni temporanee degli artisti di Arte in Comune ospitate in sala consiliare, bloccate negli ultimi due anni a causa dell’emergenza coronavirus.

La personale di Cerletti resterà esposta fino al 19 marzo e potrà essere visitata il lunedì, il martedì il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12.