Olgiate, uno strepitoso Cabaret Bizzarro per il ritorno degli spettacoli dal vivo

Grande successo ieri, sabato, per lo spettacolo di circo contemporaneo ospitato nel cortile delle scuole medie

La soddisfazione dell’assessore Fratangeli: “Siamo il primo Comune del territorio a ospitare il ritorno di spettacoli dal vivo”

OLGIATE – Bello lo spettacolo, coraggiosa l’idea. Promossa a pieni voti l’iniziativa promossa ieri, sabato, nel cortile della scuola media di Olgiate dove è stato ospitato il primo evento culturale dal vivo del territorio dopo le lunghe chiusure legate al contenimento dell’epidemia da Covid.

Ha infatti colpito nel segno, regalando un piacevole pomeriggio di magia e incanto, il Caberet Bizzaro, ovvero lo spettacolo di circo contemporaneo proposto da Spazio Bizzarro.

Sul “palcoscenico” improvvisato nel cortile della scuola, tra i segni del campetto da basket, gli artisti Diego Draghi, Stefano Papia, Barbara Confalonieri e Nicola Bruni si sono alternati proponendo esibizioni e performance circensi e di giocoleria, lasciando, più volte, con il fiato sospeso il pubblico. Grandi e piccini ben contenti di poter assaporare un piccolo ritorno alla normalità nel rispetto scrupoloso delle normative anti Covid.

Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura Matteo Fratangeli presente allo spettacolo insieme alla collega all’Istruzione Paola Colombo: “Siamo il primo Comune del territorio a ospitare un evento culturale dal vivo e siamo orgogliosi di questo primato che conclude l’esperienza del bando lanciato a gennaio per sostenere la cultura locale e i lavoratori dello spettacolo, particolarmente penalizzati dalla pandemia.Gli altri appuntamenti si erano tenuti in streaming via web, ma speriamo che questo evento – svoltosi in sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-covid – possa essere di buon auspicio per chi fa cultura con la propria arte”.