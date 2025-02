Osnago, a Spazio Aperto la mostra di Karim Di Gennaro

L’inaugurazione è avvenuta venerdì sera

In mostra le fotografie di Karim Di Gennaro nella personale “Step, Snap, Think”

OSNAGO – Inaugurazione venerdì sera, 14 febbraio, della mostra fotografica di Karim Di Gennaro dal titolo “Step, Snap, Think”. Si tratta della prima esposizione dell’artista residente a Osnago, nota per il background artistico in disegno, che nella sua installazione accompagna i visitatori per i territori della Brianza attraverso il suo sguardo, regalando una prospettiva insolita allo spettatore.

La mostra sarà aperta al pubblico, oggi, domenica 16 febbraio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, venerdì 21 febbraio dalle 18 alle 20 e sabato 22 febbraio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.