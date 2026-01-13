Osnago, applausi ed emozioni al concerto tributo a De André

Il concerto tributo si è tenuto sabato sera allo Spazio che porta il nome del grande cantautore genovese

Sul palco un quartetto inedito con il progetto Umbre de Muri

OSNAGO – Applausi ed emozioni sabato sera allo Spazio Opera De André per il concerto tributo all’indimenticato cantautore genovese, scomparso l’11 gennaio del 1999, a cui la struttura di via Matteotti è stata dedicata.

Sul palco un quartetto inedito che ha proposto il progetto Umbre de Muri (Ombre di facce), un repertorio di canzoni di De André volto a raccontare storie e testimonianze degli ultim. A dare il benvenuto ai tanti presenti l’assessore alla Cultura Norberto Ambrosiano: “Quello di stasera è un appuntamento ormai storico: siamo giunti alla 20esima edizione e sono contento di aver qui oggi un quartetto formato da musicisti ecletticii. Per la prima volta, l’interprete che darà voce alle parole di De Andrè sarà una donna, Giulia Molteni”.

E’ proprio lei ad aver dato vita, nell’inverno 2018-2019, al progetto presentato al numeroso pubblico osnaghese insieme a Ranieri “Ragno” Fumagalli ai flauti etnici, ocarine o cornamuse, a Giulia Larghi al violino e mandolino e a Fausto Tagliabue alle percussioni e fiati.

Ad aprire la serata i quattordici giovanissimi allievi dai 12 ai 20 anni del corso di musica del maestro Claudio Brioschi: una formazione rock con l’aggiunta di due violini pianoforte e tre voci che ha eseguito un suite-medley di quattro canzoni del cantautore, trascinando il pubblico sulle note della celebre canzone “Pescatore”.

Dopodiché, è toccato alle “Umbre de muri” emozionare il pubblico in un vibrante trbuto al grande De Andrè.