Osnago: che spettacolo la Fanfara d’Africa Olaitan alle Orane

L’iniziativa, inserita nel calendario dell’Estate per gioco, è stata promossa da Suoni Mobili

Il pubblico delle Orane si è lasciato trascinare dalle sonorità proposte dalla fanfara d’Africa Olaitan

OSNAGO – Musica protagonista della coinvolgente e partecipata iniziativa andata in scena martedì 29 luglio alle Orane. La Fanfara d’Africa Olaitan ha infatti trascinato il pubblico in un affascinante viaggio multiculturale tra brani tradizionali di festa del Benin, nazione di provenienza dei sette musicisti e canzoni del panorama internazionale trascinando i presenti in balli e danze.

Ad impreziosire il tutto la complicità del maestro Claudio Brioschi, residente in zona, che ha distribuito percussioni a grandi e piccini, dando loro modo di accompagnare i musicisti nei loro brani.

L’appuntamento, proposto nell’ambito del festival Suoni Mobili e inserito nella rassegna Estate per gioco 2025, ha visto presente la vice sindaca Maria Grazia Caglio che, invitando tutti a godere della bellezza del luogo e della musica, ha ricordato come la fanfara d’Africa si stia esibendo in questi mesi in diverse località italiane ed europee.

Al termine del momento musicale è stato offerto l’aperitivo organizzato da alcuni abitanti delle Orane che già da tre anni si rendono disponibili a rendere ancora più piacevole questo appuntamento.