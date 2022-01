Osnago, con il centro Lazzati incontro con il filologo e storico dell’arte Pisani

Appuntamento il 21 gennaio nell’ambito dei Caffè dei venerdì promossi dal Centro culturale Lazzati

Pisani parlerà delle “Tecniche di comprensione dei simboli nei capolavori dell’arte”

OSNAGO – Sarà Giuliano Pisani, filologo classico e storico dell’arte, promotore dell’inserimento della cappella degli Scrovegni nel Patrimonio Unesco, il promotore del nuovo appuntamento con I caffè dei venerdì promossi dal centro culturale Lazzati. L’appuntamento è per venerdì 21 gennaio con l’incontro online che verrà trasmesso sul canale Youtube del centro parrocchiale di Osnago

( https://youtu.be/ETxIYg6x60c ) .

La serata avrà per tema “Tecniche di comprensione dei simboli nei capolavori dell’arte”. “Spesso quando guardiamo un capolavoro d’arte ci limitiamo a farci sopraffare dalla sua bellezza; ci sono però in ogni opera molti simboli utilizzati dall’artista che sono comprensibili solo a una ristretta cerchia di esperti o che erano comprensibili solo ai suoi contemporanei – spiegano gli organizzatori – . Per poter gustare appieno il significato e la bellezza dell’opera risulta importante dotarsi degli strumenti utili per trovare e capire i simboli contenuti nel capolavoro che stiamo ammirando”.

Qui il video di introduzione alla serata