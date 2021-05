La serata è in programma giovedì 20 maggio alle 21 in diretta streaming

L’iniziativa è promossa dal centro culturale Lazzati nell’ambito della mostra Maestri e Testimoni

OSNAGO – Un omaggio al “divin pittore” attraverso i suoi capolavori conservati in Lombardia, dallo “Sposalizio della Vergine” alla Pinacoteca di Brera a Milano fino al rarissimo e prezioso cartone della Scuola di Atene conservato all’Ambrosiana.

Si terrà giovedì 20 maggio la serata “Raffaello… Lombardo!” promossa dal centro culturale Lazzati in concomitanza con la mostra Maestri e Testimoni, inaugurata venerdì scorso, 14 maggio.

L’incontro, in programma alle 21 e in diretta streaming sul canale TouTube del centro parrocchiale, vedrà protagonista Luca Frigerio, giornalista e scrittore, redattore culturale dei media della Diocesi di Milano, che ricordando i 500 anni della morte del pittore di Urbino che la pandemia non ha permesso di celebrare con il dovuto risalto, effettuerà un excursus tra le opere oggi conservati in Lombardia, dallo “Sposalizio della Vergine” alla Pinacoteca di Brera a Milano fino al rarissimo e prezioso cartone della Scuola di Atene conservato all’Ambrosiana che ci racconta la genesi di una delle opere più celebri di Raffaello.