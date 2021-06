Osnago, con “Piano… ma in crescendo” arte e musica trovano casa in piazza Vittorio Emanuele

Dopo il rinvio per pioggia, “Piano… ma in crescendo” verrà inaugurata sabato 12 giugno

L’installazione, realizzata da Bruno Freddi, è composta anche da un piano, messo a disposizione di chiunque sappia e voglia suonarlo

OSNAGO – L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato prossimo, 12 giugno, dopo il rinvio dovuto al maltempo di sabato scorso, ma è già diventata in questi primi giorni di presenza un punto di attrazione e curiosità. Stiamo parlando dell’installazione “Piano… ma in crescendo” realizzata in piazza Vittorio Emanuele dall’artista Bruno Freddi, cittadino onorario di Osnago.

Conosciuto e apprezzato per le sue installazioni che già impreziosiscono alcuni luoghi pubblici del paese (come ad esempio la scultura posta all’interno della rotatoria all’ingresso del paese provenendo da Cernusco), Freddi ha voluto questa volta realizzare un’installazione in cui all’interno di uno scatolone è stato posizionato un pianoforte, a disposizione di chiunque sappia e voglia suonarlo per condividere con il pubblico le proprie emozioni.

Un modo per dare la possibilità ad arte e musica di riprendere spazio anche nella vita pubblica dopo i mesi in cui fantasia e creatività sono rimasti, causa Covid, sospesi tra le mura domestiche. Ecco quindi che “Piano… ma in crescendo” vuole essere un’occasione di tornare, con prudenza e attenzione, a un’occasione di normalità sperando che si possa davvero nei prossimi mesi vedere crescere e moltiplicare le occasioni di incontri e socialità.

L’inaugurazione dell’installazione avverrà sabato 12 giugno alle 18.45 con il concerto di Luca Sormani, pianoforte e tastiere e Stefano Tamburrini, voce narrante.