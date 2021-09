Appuntamento domenica alle 10 in piazza della Chiesa

Si tratta di un dipinto su tela realizzato dall’artista Bruno Freddi per ricordare Gino Strada

OSNAGO – S’intitola “Ciao Gino” ed è l’opera che l’artista Bruno Freddi ha voluto realizzare per rendere omaggio a Gino Strada, scomparso qualche settimana fa. L’iniziativa porta la firma dell’associazione culturale La Voce del corpo con inaugurazione domenica 26 settembre alle 10 in piazza Vittorio Emanuele II, dove verrà posizionata l’opera pittorica di grandi dimensioni realizzata dal maestro Freddi.

Invitati all’inaugurazione, che vuole ricordare l’incessante lavoro umanitario svolto dal fondatore di Emergency, il sindaco Paolo Brivio, le autorità cittadine e i rappresentanti di Emergency, che proporranno ai presenti il materiale informativo inerente i progetti e le attività svolte in ogni parte del mondo.

Non solo. Anche Alberto Casiraghy, fondatore della Casa Editrice Pulcinoelefante, ha assicurato la presenza presentando per l’occasione la serie di libretti a tiratura limitata realizzata con il maestro Bruno Freddi per sostenere Emergency.