L’iniziativa si terrà domani, martedì 7 dicembre, in occasione della prima alla Scala di Milano

Sarà possibile gustare la diretta dell’opera Macbeth in sala Sironi a Osnago

OSNAGO – In sala Sironi a Osnago per gustarsi il piacere della prima della Scala in diretta. E’ tutto pronto per la trasmissione martedì 7 dicembre alle 18 del Machbeth di Giuseppe Verdi in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. La trasmissione dell’opera sarà sul grande schermo della sala del centro parrocchiale e arriva dopo l’incontro di preparazione all’opera tenuto domenica 5 dicembre sempre a Osnago, in sala Pertini. L’ingresso è liberto con green pass.