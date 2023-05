Osnago: l’artista israeliana Wexler in visita alla mostra “Sotto lo stesso Cielo”

L’artista israeliana Iris Wexler ha fatto visita alla mostra allestita dal centro Lazzati

La collettiva “Sotto lo stesso Cielo” vede esposta anche una sua opera

OSNAGO – Sorpresa graditissima, sabato 13 maggio, alla mostra “Sotto lo stesso Cielo”, curata e allestita ad Osnago presso la sala Laurina Nava, dal Centro Culturale Lazzati. Nella mattinata ha fatto visita l’artista israeliana Iris Wexler giunta appositamente da Tel Aviv con i figli per visitare l’esposizione osnaghese e ammirare tra le varie riproduzioni anche la sua opera “Le Figlie di Zelfahad”.

Contattata nei primi giorni di febbraio dal curatore della mostra per avere i diritti di riproduzione e un file del quadro in alta risoluzione, che la pittrice aveva realizzato nel 2008, Wexler si è subito mostrata disponibile inviando le autorizzazioni e il file per la riproduzione.

Inoltre ha espresso fin da subito la volontà di venire a visitare le mostra: promessa mantenuta con la sorpresa sabato mattina di averla come ospite con la famiglia. L’artista si è detta ammirata dal tema trattato nell’esposizione e del pregevole lavoro svolto dai volontari per l’allestimento.

La mostra sarà aperta ancora il prossimo week-end.