Osnago: le iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Eventi per promuovere l’uguaglianza di genere e celebrare i passi verso la parità

“Ogni giorno cerchiamo di fare un passo in avanti”

OSNAGO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Osnago, in collaborazione con gruppi e associazioni femminili e non solo, del territorio, promuove una serie di eventi dedicati a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’eguaglianza di genere.

Gli eventi comprenderanno flash mob, performance artistiche, mostre, incontri, musica, intitolazioni di sale, inaugurazione di una panchina e momenti di socializzazione e convivialità.

“Una giornata per ricordare le lotte e le discriminazioni che le donne hanno dovuto affrontare prima di ottenere risultati concreti e significativi per il progresso della società odierna. Tuttavia, la strada verso una parità autentica e consapevole, che implica il rispetto totale per tutte le diversità di genere, è ancora lunga – spiegano gli organizzatori – Ogni giorno cerchiamo di fare un passo in avanti, e l’8 marzo rappresenta uno di questi”.