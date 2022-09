Osnago: mostra fotografica sull’Ucraina con flash mob inaugurale

L’esposizione “Dax – Un tetto per Cernihiv” viene inaugurata oggi, sabato

Previsti due eventi collaterali a margine della mostra reportage di quattro fotografi professionisti

OSNAGO – Verrà inaugurata oggi, sabato 17 settembre, in sala civica Pertini “Dax – Un tetto per Cernihiv”, mostra fotografica a scopo benefico. L’accesso all’esposizione è infatti gratuito, ma con possibilità di donazioni, che saranno utilizzate per interventi umanitari nella città ucraina di Cernihiv, dalla quale provengono le immagini scattate da quattro fotografi professionisti esposte nella mostra. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Cassago chiama Chernobyl”, con il patrocinio del Comune di Osnago e il supporto dell’associazione Progetto Osnago, di Amnesty International Merate e del Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli.

L’inaugurazione avverrà in concomitanza di un flash mob per la pace che si svilupperà alle 18 dalla piazza Vittorio Emanuele verso il centro civico. La mostra resterà aperta fino al 25 settembre (orari: domenica 18 10-12, 16-19; lunedì 19 a venerdì 23 17-19; sabato 24 e domenica 25 10-12, 16-19).

Durante il periodo di apertura della mostra si svolgeranno due eventi collegati. Mercoledì 21 settembre, giornata mondiale per la pace, si terrà l’incontro pubblico sul tema “Guerra in Europa, pace impossibile?”.

Interverranno in sala civica i giornalisti Emanuele Giordana (Lettera22) e Alessandro Braga (Radiopopolare), da remoto i professori Giovanni Savino (Università di Parma, fuggito dalla Russia, dove insegnava da anni, all’inizio del conflitto) e Niccolò Pianciola (Università di Padova, a nome di Memorial Italia, emanazione della più importante ong russa per la difesa dei diritti umani).

L’incontro sarà trasmesso anche online.

Sabato 24 settembre invece, alle 17, presentazione dei progetti vincitori del bando di cooperazione decentrata indetto dal Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli.