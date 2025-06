Osnago si accende con “La Collina Incantata”, il nuovo Festival musicale immerso nel verde

Tre serate di musica e magia nel bosco urbano di Osnago, tra jazz, pop e omaggi ai grandi classici italiani e internazionali

Il primo appuntamento è in programma per il 28 giugno

OSNAGO – Il sipario si apre sulla prima edizione de “La Collina Incantata”, un festival musicale innovativo e suggestivo che trasforma Osnago in un luogo dove la musica si fonde con la magia della notte. Tre appuntamenti in una cornice inedita, ovvero il bosco urbano di via Matteotti, dove le note si animano in un’atmosfera senza tempo, tra pop emozionale, jazz avvolgente e raffinati omaggi ai grandi capolavori dei vari generi.

Con il palco immerso nel verde e illuminato delicatamente da lanterne, candele e fili di lucine, La Collina Incantata si propone non solo come un evento musicale, ma come un’esperienza sensoriale e intima, capace di avvolgere il pubblico in un’atmosfera unica e magica.

I sentieri che conducono al palco, punteggiati da delicate luci, tracciano un percorso che diventa già di per sé un preludio alla magia; una volta giunti, il pubblico viene accolto da un anfiteatro naturale, immerso in un’atmosfera incantata.

Sabato 28 giugno si esibirà in concerto Selena Galleri. Milanese di nascita, Selena si avvicina alla musica a soli sei anni, iniziando un percorso di circa dieci anni nello studio della chitarra classica e della teoria musicale sotto la guida di Laura Crepaldi. A quindici anni, animata dal desiderio di esprimersi attraverso la voce, inizia lo studio del canto moderno e jazz, prima con Daniela Panetta, poi alla Scuola Civica di Jazz di Milano con Tiziana Ghiglioni, per concludere infine al Conservatorio di Como, dove ottiene il diploma magistrale in Canto Jazz con il massimo dei voti.

Appassionata di didattica del canto e specializzata nelle musiche popolari brasiliane (MPB), partecipa a numerosi workshop in Italia e Brasile. Approfondisce lo studio della musica brasiliana perfezionandosi con il maestro Alex Battini nello studio del pandeiro, la percussione più iconica del Brasile.

Nel corso della sua carriera, Selena si è distinta come cantante e attrice protagonista in diversi musical, esibendosi sia come solista che come corista in formazioni che spaziano dal gospel al jazz, fino alla bossa nova.

Sabato 5 luglio in concerto il Martino Vercesi Trio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di jazz e di musica di alta qualità. Martino Vercesi, chitarrista di formazione classica, è oggi uno dei nomi più affermati della scena jazz milanese, capace di coniugare tecnica e espressività in uno stile unico.

Martino Vercesi è nato a Milano e si è avvicinato fin da piccolo alla chitarra moderna. Nel 2002 si diploma con lode in chitarra classica al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ottenendo il massimo dei voti. Ha poi approfondito la sua formazione perfezionandosi con importanti maestri come Bruno Giuffredi e Andrea Dieci per la chitarra classica, e Gigi Ciffarelli, Luca Meneghello, Pasquale Grasso, Fabrizio Trullu, Ares Tavolazzi, Luca Dell’Anna, Mauro Battisti, Walter Calloni, Marcello Testa, Marco Micheli, Ferdinando Faraò e Danilo Gallo, tra gli altri.

Nel corso della sua carriera si è esibito in alcuni dei più prestigiosi teatri e jazz club nazionali e internazionali, tra cui il Blue Note di Milano, l’Auditorium “G. Verdi” di Milano, il Porgy and Bess di Vienna, il Chur Jazz Club e il Jazz Club di Torino. Ha inoltre partecipato a trasmissioni radiofoniche in diretta e ha ricevuto recensioni molto positive su riviste specializzate. Vanta numerose pubblicazioni discografiche, sia come solista che come sideman.

Inoltre, sabato 12 luglio sarà protagonista il concerto del trio “Le Mine Vaganti”. Il progetto nasce dall’idea di Francesca Arrigoni, cantante italiana che, affascinata dall’inconfondibile talento di Mina Mazzini, le dedica un tributo originale e suggestivo. Ad accompagnarla, Luca Ferrari alla chitarra e Andrea Castelli al contrabbasso.

Il concerto ripercorre una fase fondamentale della musica italiana attraverso le canzoni interpretate da Mina dal 1958 al 1978, un’epoca ormai diventata un vero e proprio cult. Francesca Arrigoni si distingue per la sua voce chiara, potente e pulita: non è la stessa di Mina Mazzini, icona nazionale, ma riesce a conquistare il pubblico con il suo fascino e la sua naturale disinvoltura. Quando le corde vocali, pur particolari, raggiungono i loro limiti umani, a fare la differenza intervengono il suo carisma e la profonda empatia con cui coinvolge gli ascoltatori, creando un legame immediato e autentico.

“I due musicisti che la accompagnano, Luca Ferrari alla chitarra e Andrea Castelli al contrabbasso, sono semplicemente impeccabili, dotati di una professionalità ineccepibile. Suonano con autentica passione: non si limitano a esibirsi, ma vivono davvero la musica” spiegano gli organizzatori del Festival.

L’iniziativa si terrà nel Bosco Urbano di Osnago, presso la Collina Parco Matteotti, con inizio degli spettacoli alle ore 21:30 e ingresso libero. I parcheggi e gli accessi sono disponibili da Via Matteotti e Via Trento. In caso di pioggia, l’evento si sposterà nell’adiacente Spazio Fabrizio De Andrè.