Dal 25 giugno al 17 agosto la 18esima edizione della rassegna “E per tetto un cielo di stelle”

Proiezioni al centro sportivo di via Gorizia: l’iniziativa è promossa dalla sala Sironi della Parrocchia con il supporto del Comune

OSNAGO – Ventiquattro spettacolo con sedici titoli diversi, da sabato 25 giugno a mercoledì 17 agosto, con proiezione al campo sportivo comunale di via Gorizia alle 21.30. Prende il via questo fine settimana la 18esima edizione della rassegna outdoor “E per tetto un cielo di stelle – Il cinema all’aperto di Osnago”, promossa dal Comune nell’ambito della tradizionale Estate per gioco, grazie agli sponsor Acel Energie, Euronics Dimo e Mc Donald’s.

L’organizzazione tecnica è affidata alla società Barz and Hippo che garantirà la qualità della proiezione con sistema digitale Christie e audio Dolby, con casse acustiche rinnovate.

Il biglietto di ingresso costa 6 euro, ridotto a 4 euro fino a 10 anni e sopra i 65 anni. E’ previsto anche l’abbonamento a cinque film a scelta al costo di 24 euro (valido in seguito anche in Sala Sironi). E’ possibile l’ingresso anche con i tagliandi Fidaty Esselunga e voucer Stardust. In caso di maltempo la proiezione sarà effettuata in sala Sironi.