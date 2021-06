Cultura, svago, socialità in sicurezza per più di 40 serate al centro sportivo di via Gorizia

Dal 26 giugno al 1° settembre la 17edsima edizione della rassegna promossa dalla Sala Sironi della Parrocchia con il supporto del Comune

OSNAGO – 42 spettacoli, con una trentina di titoli diversi, per animare dal 26 giugno al 1° settembre l’estate osnaghese. Prenderà il via sabato la rassegna outdoor “E per tetto un cielo di stelle – Il cinema all’aperto di Osnago” giuntaalla 17esima edizione e promossa dalla sala cine teatro don Sironi della parrocchi adi Osnago grazie al supporto del Comune (nell’ambito i Estate per gioco) e di tre sponsors Acel Energie, Euronics Dimo e Mcdonald’s.

Le proiezioni avranno luogo all’arena allestita al campo sportivo di via Gorizia alle 21.30 fino a fine luglio e alle 21 ad agosto.

Biglietti di ingresso: 6 euro intero, ridotto 4 euro (fino a 10 anni e da 65), abbonamento a cinque film a scelta 24 euro. E’ possibile l’ingresso anche con tagliandi Fidaty Esselunga e voucher Stardust. In caso di maltempo lo spettacolo verrà sospeso ed eventualmente replicato in dato successiva o, dalla seconda metà di luglio, effettuato in Sala Sironi.

Verranno prese tutte le precauzioni sul fronte igienico sanitario e sarà previsto un servizio di bar leggero (caffè ed alcune bevande).