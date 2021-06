Ouverture Merate 2021: il 3 in scena Ronzinante Teatro con una commedia

Nuovo appuntamento sabato 3 luglio alle 21 all’Arena di Novate con Ronzinante Teatro

In scena la commedia di Neil Simon “Un giardino di aranci fatto in casa”

MERATE – Nuovo appuntamento teatrale sabato 3 luglio alle 21 all’ “Arena” di Novate (sede di Ronzinante in via Vittorio Veneto) con lo spettacolo “Un giardino di aranci fatto in casa”. Si tratta della commedia di Neil Simon, portata in scena da Sara Veneziani, Silvia Bonfanti e David Zampieri, che ne ha curato anche la regia.

Lo spettacolo, inserito nella programmazione di Ouverture Merate 2021, racconta la storia di uno sceneggiatore californiano che, con scarsi risultati, cerca di lavorare, pur avendo fatto dello stare all’ombra il suo stile di vita. Un uomo come tanti, con una carriera incerta, un amore vissuto in modo superficiale, poca voglia di reagire o emergere. Un uomo annoiato, anche di sé stesso, fino a che la sua vita non viene scossa dall’arrivo di Libby, la vulcanica figlia diciannovenne che l’uomo non vede da sedici anni.

Per questo evento è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito www.ouverturemerate.com

Ulteriori informazioni si possono avere scrivendo a info@ronzinante.org o contattando il 335 52 54 536.

Lo spettacolo è gratuito.