Paderno: allo Stallazzo la mostra “Cianotipie dell’Adda” del fotografo Toffetti

La mostra sarà inaugurata sabato 29 novembre allo Stallazzo
“Cianotipie dell’Adda” porta la firma del fotografo Massimo Toffetti
PADERNO D’ADDA – Un viaggio lento lungo le rive dell’Adda; un invito a osservare il fiume non solo come luogo fisico, ma come spazio emotivo e narrativo, dove il passato e il presente scorrono insieme in una continua metamorfosi.
Verrà inaugurata sabato 29 novembre, nel primissimo pomeriggio, “Cianotipie dell’Adda”, mostra del fotografo Massimo Toffetti, esposta al punto ristoro Lo stallazzo, aperta al pubblico fino al termine delle prossime festività natalizie.
L’iniziativa vuole mettere in risalto le straordinarie bellezze naturalistiche della stagione autunnale lungo il percorso medio dell’Adda e si avvale del patrocinio di parco Adda Nord, ecomuseo Adda di Leonardo, dei comuni locali, del Rotary Club di Merate, con il contributo della fondazione Cariplo. Non solo. La proposta rientra anche in un ampio progetto di rilancio turistico e culturale dell’area eco museale, considerata la prossima auspicata riapertura dell’Alzaia al transito ciclopedonale dopo la frana del maggio 2024.
Appassionato di tecniche fotografiche antiche e di storia della fotografia, Massimo Toffetti utilizza l’antica tecnica fotografica della cianotipia, con il suo blu profondo, per narrare del fiume Adda, rivelandone forme, ritmi e presenze che spesso sfuggono allo sguardo quotidiano. trasformano in poesia visiva.