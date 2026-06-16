Paolo Ruffini a Merate per presentare il suo ultimo romanzo “Io sono perfetto”

Appuntamento mercoledì 24 giugno al Cineteatro Manzoni di Merate

A dialogare sul palco con l’attore toscano sarà Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro

MERATE – Un evento carico di emozioni, riflessioni e leggerezza. La Fondazione

Costruiamo il Futuro dedica una serata a temi come l’inclusione e le fragilità, ospitando sul palco del Cineteatro Manzoni di Merate l’attore e conduttore tv Paolo Ruffini, che presenta il suo ultimo romanzo.

“Io sono perfetto”, edito da La Nave di Teseo, racconta la storia immaginaria di Simone Conforti, il gemello con sindrome di Down di Paolo Conforti, un politico disonesto e senza scrupoli.

Simone, a causa delle difficoltà del fratello, si ritroverà a essere candidato inaspettatamente a diventare presidente del Consiglio: la sua sarà una campagna elettorale fatta di abbracci, sincerità e gentilezza, capace di sorprendere tutti.

Una storia costruita con ironia e tenerezza e che fa emergere chiara una piccola grande verità: nessuno è normale, nessuno è diverso, siamo tutti unici e perfetti.

A dialogare con l’autore del libro Paolo Ruffini sul palco di Merate sarà Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro. L’incontro, che fa parte del ciclo d’eventi Brianza Incontra, è a ingresso libero e gratuito.

È consigliata la pre-iscrizione, che può essere effettuata sul portale costruiamoilfuturo.it.