Partenza con il botto per l’Estate a Merate tra danza, concerti e burattini

La rassegna Estate a Merate è promossa dalla Pro Loco

I primi appuntamenti hanno fatto registrare una buona affluenza di pubblico

MERATE – Partenza con il botto per l’Estate a Merate tra il coinvolgente spettacolo “La danza delle dee”, l’adrenalica Rock Experience e i collaudati burattini del Teatro del Corvo. Partecipazioni e applausi hanno contraddistinto i primi appuntamenti inseriti nella rassegna promossa anche quest’anno dalla Pro Loco per animare e rallegrare i mesi estivi, tradizionalmente i più leggeri e vacanzieri dell’anno.

Ad aprire la rassegna, venerdì scorso, lo spettacolo “La danza delle dee: un viaggio dentro la donna” proposto da Le Radici della Danza di Montevecchia di Virginia Conti e dalle sue allieve. La rappresentazione ha incantato la platea coinvolgendo e appassionando tutti i presenti in un viaggio nelle emozioni e nelle vibrazioni dell’universo femminile.

Musica protagonista domenica sera all’area Cazzaniga con “Rock Experience”, il concerto degli allievi dei corsi di musica di Musicarte -Lab che anche questa volta non ha deluso le aspettative trascinando tutti i presenti, seduti sulle gradinate dell’area Cazzaniga, sulle sonorità dei più famosi brani del panorama musicale internazionale.

Ieri sera, martedì, spazio infine anche a un momento pensato in particolar modo per le famiglie con lo spettacolo di burattini affidato ala bravura del Teatro del Corvo. La manifestazione, promossa in collaborazione con il centro sociale Teodolinda, ha riscosso successo con la formula pizza e spettacolo.