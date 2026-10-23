“Patriarchi della Natura”, i giganti verdi in mostra a Merate

L’iniziativa è promossa nell’ambito della terza edizione dell’Ecofestival meratese

La mostra resterà aperta fino a domenica 25 ottobre

MERATE – Sono custodi silenziosi della storia, testimoni dei cambiamenti ambientali e simboli di una biodiversità preziosa. I grandi alberi d’Italia sono i protagonisti della mostra fotografica “Patriarchi della Natura – Alberi straordinari d’Italia”, inaugurata mercoledì 21 ottobre a Villa Confalonieri. Un’esposizione che invita a riscoprire la bellezza del patrimonio naturale italiano e, al tempo stesso, a riflettere sulla necessità di proteggerlo, a partire dagli spazi verdi delle città.

L’iniziativa, ideata e curata dalla Fondazione Bracco e dall’Associazione Patriarchi della Natura in Italia, si inserisce nella terza edizione dell’Ecofestival meratese, quest’anno intitolata “Quanti alberi fanno una foresta?”. Il percorso espositivo si articola in ventidue tappe, una per ogni regione italiana, dedicate agli alberi più antichi, monumentali e simbolici del Paese.

Le radici del progetto affondano nel 2015, quando, in occasione di Expo Milano, Diana Bracco, oggi presidente della Fondazione Bracco, volle dedicare un intero piano di Palazzo Italia alla biodiversità del nostro Paese. In quell’occasione, accanto a un percorso dedicato alle eccellenze italiane, trovò spazio anche una mostra sui patriarchi della natura, le specie arboree più longeve, raccontate attraverso immagini, pannelli e frutti provenienti da esemplari secolari.

Da quell’esperienza nacque la decisione di sostenere la pubblicazione di un volume fotografico dedicato a questo patrimonio naturale, da cui prende origine l’esposizione oggi ospitata a Merate.

Il messaggio di Diana Bracco, letto durante l’inaugurazione da Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione, ha ripercorso la storia del progetto, soffermandosi anche sul valore degli alberi monumentali. “Di questa ricchezza i “Patriarchi” sono dei veri emblemi, dei capostipiti. E proprio per questo svolgono un preziosissimo ruolo di “ponte” tra passato e futuro», ha sottolineato la presidente, ricordando come questi giganti verdi siano stati testimoni silenziosi dei cambiamenti storici e ambientali che hanno segnato i territori in cui ancora oggi si ergono.

“Sono a tutti gli effetti una memoria della nostra storia, che noi vogliamo aiutare a preservare in tutti i suoi aspetti per consegnarla integra alle future generazioni”, ha aggiunto Bracco, richiamando la filosofia della Fondazione: “Avere le radici nel passato ma lo sguardo rivolto al futuro”.

Dalla tutela degli alberi secolari lo sguardo si allarga quindi al verde urbano: alberi, parchi, giardini, piazze alberate e corridoi ecologici svolgono infatti una funzione importante nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico contribuendo a mitigare le temperature, a contenere le isole di calore e a migliorare la qualità dell’aria. La vegetazione e il suolo permeabile favoriscono inoltre il drenaggio dell’acqua, riducono il rischio di allagamenti e attenuano i rumori del traffico.

“Il verde è, dunque, anche benessere. È prevenzione. È qualità della vita”, ha concluso Bracco, sottolineando l’importanza di una visione strategica capace di guardare al presente e al futuro.

Un impegno che coinvolge anche le nuove generazioni. Attraverso il progetto Diventerò, dedicato ai giovani, la Fondazione Bracco promuove bandi e concorsi per sensibilizzare ragazze e ragazzi sui temi dello sviluppo sostenibile e sugli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco Mattia Salvioni, l’assessora all’Ambiente Maria Silvia Sesana, Cristina Mazza, docente di Scienze biologiche al liceo scientifico Agnesi e coordinatrice degli insegnanti di materie scientifiche della provincia di Lecco, e Linda Gatti, responsabile della rete REAL.

A rendere ancora più suggestiva la visita alla mostra è stato il contributo degli studenti e delle studentesse del liceo Agnesi, che hanno letto poesie dedicate alla natura di autori appartenenti a epoche e Paesi diversi, da Giovanni Pascoli a Emily Dickinson. Le letture sono state accompagnate dalle musiche di Bach, eseguite da due giovani musiciste al violino e al violoncello, dando vita a un dialogo tra arte, letteratura, musica e scienza.

All’ingresso di Villa Confalonieri, i visitatori possono inoltre consultare una selezione di volumi dedicati alla natura, messi a disposizione dal Sistema Bibliotecario della Provincia di Lecco.

Nei prossimi giorni l’esposizione coinvolgerà anche le scuole del territorio, dai bambini della scuola dell’infanzia agli studenti degli istituti superiori, con attività e percorsi di approfondimento dedicati agli alberi e alla salvaguardia ambientale.

La mostra è visitabile a Villa Confalonieri fino a domenica 25 ottobre.