Peregolibri di Barzanò vince il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri

Marta e Andrea Perego premiati per aver fatto della libreria uno spazio culturale e sociale di riferimento in Brianza

Riceveranno il riconoscimento nella giornata conclusiva del Seminario della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri, in programma il 30 gennaio alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia

BARZANÓ – Marta e Andrea Perego, titolari della storica libreria indipendente Peregolibri di Barzanò, sono i vincitori della ventesima edizione del Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri. Il riconoscimento premia i professionisti che promuovono la cultura creando spazi di aggregazione, incontro e creatività all’interno del proprio territorio.

La libreria Peregolibri, attiva da oltre 90 anni, è considerata uno dei principali presidi culturali della Brianza lecchese. Nella sede recentemente ampliata e rinnovata si svolgono laboratori, corsi di formazione e una sezione dedicata al design internazionale. Nei mesi scorsi, Peregolibri ha inoltre siglato una joint venture con la catena Libraccio, consolidata realtà attiva nella promozione di una cultura inclusiva e accessibile.

“Siamo orgogliosi di questo premio e sentiamo che il merito vada condiviso con il nostro team, con chi ci è stato accanto con affetto e con i professionisti che ci hanno affiancato nel tempo. Un pensiero speciale va ai nostri genitori, che continuano a illuminarci la strada. Sentiamo queste energie profondamente presenti: hanno dato un contributo fondamentale alla realizzazione del nostro progetto. Vogliamo rappresentare una presenza culturale significativa per il territorio, un punto d’incontro per sviluppare una coscienza comune e una trasformazione positiva. Oggi sentiamo ancora più forte la responsabilità di questo ruolo e il nostro impegno, come sempre, sarà massimo”, commenta Andrea Perego.

Edoardo Scioscia, AD e tra i soci fondatori del Libraccio, aggiunge: “Questo premio testimonia la dedizione e la passione con cui Andrea e Marta da sempre svolgono questo mestiere, spinti dal desiderio di tutelare e supportare la cultura in quanto motore del progresso come singoli e come società. L’alleanza che abbiamo stretto qualche mese fa si basa proprio sui princìpi e sui valori che, anche noi come Libraccio, da sempre teniamo come faro: inclusione, partecipazione sociale e legame con il territorio”.

La premiazione avverrà nella giornata conclusiva del Seminario della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri, in programma dal 27 al 30 gennaio alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.