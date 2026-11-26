La cerimonia di premiazione si è svolta domenica scorsa in sala consiliare a Imbersago

Tema della 19esima edizione “La diluizione della realtà”

IMBERSAGO – Vincenzo Cantone è il vincitore del premio Morlotti. La sua opera, “Senza titolo”, si è aggiudicata il primo premio del prestigioso premio giunto alla 19esima edizione, consistente in un buono premio acquisto del valore di mille euro, oltre all’allestimento di una personale presso la galleria LeoGalleries di Monza. Dietro di lui, ex aequo, Alice Terragni con “Oltre luogo #2”, Alessandro Lissoni con “The shooting” e Francesco Luchena con “Un’ottima giornata per guardare i cancelli”.

Le premiazioni si sono tenute domenica scorsa, 22 novembre, in sala consiliare alla presenza del sindaco Fabio Vergani, della consigliera con delega al premio Morlotti Marta Massironi, del Presidente del parco Adda Nord Giorgio Monti e dal suo vice Ignazio Ravasi e del rappresentante di ACinque Giorgio Cortella. Numerosi anche gli artisti seduti tra il pubblico, a dimostrazione dell’interesse e della curiosità legati all’appuntamento.

Durante la cerimonia è stato conferito anche il premio alla carriera, consistente in un premio acquisto di 3.000 euro offerto dall’Amministrazione Comunale di Imbersago, conferito all’artista Vincenzo Balena, pittore e scultore recentemente mancato, per la qualità e l’intensità della sua manualità espressiva e per la sua poetica di generale lettura simbolica del mondo e della vita. Come di consueto, la galleria LeoGalleries di Monza allestirà nel 2027 una sua mostra personale curata da Giorgio Seveso e Simona Bartolena. La mostra delle opere finaliste verrà ospitata presso la prestigiosa sede del Museo della Permanente di Milano.

La selezione dei vincitori è stata effettuata dalla giuria formata da Giorgio Seveso (critico d’arte e co-curatore del Premio), Simona Bartolena (critica d’arte e co-curatrice del Premio), Renato Galbusera (pittore, docente all’Accademia di Brera), Daniela Porta (gallerista, LeoGalleries Monza), Giulio Crisanti (pittore, vincitore 1a edizione del Premio), Nicolò Quirico (artista, Imbersago), Mario Sottocorno (collezionista), Marina Falco (pittrice e docente Brera), Barbara Pietrasanta (pittrice e designer), Ignazio Ravasi (vicepresidente Parco Adda Nord), Alessandra Hofmann (presidente Provincia di Lecco), Fabio Vergani (sindaco di Imbersago) e Marta Massironi (consigliera con delega al Premio) con funzioni di segretaria. Durante la riunione di martedì 13 ottobre, la giuria ha esaminato dal vero le opere dei 18 artisti precedentemente scelti dai due curatori Giorgio Seveso e Simona Bartolena, che avevano già operato tra i 67 partecipanti una selezione di accettazione sulle riproduzioni fotografiche ad alta definizione pervenute.

Particolarmente intrigante il tema scelto per questa edizione del concorso, ovvero “La diluizione della realtà. Tempo di verità parallele: dov’è finito il reale vero per tutti?”, quasi una provocazione di fronte a un mondo in cui tutto appare replicabile, manipolabile e intercambiabile e un elogio a conservare l’unicità.

“Lo stesso Ennio Morlotti, pur tornando per anni negli stessi angoli dell’Adda, non ha mai ripetuto sé stesso – hanno rimarcato, nel catalogo, il sindaco Fabio Vergani e la consigliera Marta Massironi, delegata al premio Morlotti -. È questa l’eredità che vogliamo consegnare ai giovani artisti: avere un proprio sguardo sul mondo è oggi una forma di resistenza, avanguardia e libertà”.

Evocative, in questo senso, le opere vincitrici con le opere di Vincenzo Cantone, realizzate su carta con la tecnica classica del disegno a carboncino, con cui il giovane artista napoletano cerca, così come evidenziato da Simona Bartolena, di “sottrarre l’istantanea fotografica alla sua natura, oggi (per l’uso che se ne fa) più che mai transitoria ed effimera, per restituire all’immagine una dimensione più profonda, assoluta, meditata”.

La mostra con le opere del Premio Morlotti Imbersago resterà aperta anche nel prossimo fine settimana, sabato 28 novembre dalle 14.30 alle 16.30 e domenica 29 novembre dalle 10.30 alle 12.30. Ingresso libero.