“Riki che ti passa”: a Olgiate Molgora un pomeriggio di quiz, musica e divertimento

Appuntamento sabato 17 ottobre alle 16.30 nell’atrio del Municipio

Letteratura, cinema e musica si incontrano in una sfida a squadre all’insegna della leggerezza e della voglia di stare insieme

OLGIATE MOLGORA – Un pomeriggio per mettere alla prova le proprie conoscenze e, soprattutto, divertirsi in compagnia. È quanto promette “Riki che ti passa”, appuntamento in programma sabato 17 ottobre, alle 16.30 nell’atrio del Municipio.

L’iniziativa, proposta dalla biblioteca, si rivolge in primo luogo agli appassionati di libri, cinema e musica, ma anche a chi ha semplicemente voglia di trascorrere un pomeriggio in allegria e leggerezza.

A condurre il gioco sarà Riccardo Cogliati, affiancato dal maestro Antonello Brivio, che accompagnerà la sfida con una selezione musicale di brani evergreen. I partecipanti saranno coinvolti in una serie di quiz a tema letterario, cinematografico e musicale, con tante domande e curiosità capaci di stimolare memoria e spirito di squadra.

La formula è semplice: si gioca insieme, senza stress e senza ansia da prestazione. Sono previsti anche alcuni premi, che renderanno la sfida ancora più avvincente, senza togliere spazio al divertimento.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca al numero 039 9911254 oppure scrivere a biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it.