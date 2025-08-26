Riparte MerAteneo: ecco gli incontri e le conferenze dell’autunno 2025

Da oggi, martedì, sono aperte le pre-iscrizioni al nuovo ciclo di incontri

MerAteneo è giunto alla 12^ edizione: la direzione scientifica è affidata a Brig

MERATE – Si aprono oggi, martedì 26 agosto, le pre -iscrizioni per la sessione autunnale MerAteneo, l’iniziativa di promozione e approfondimento culturale giunta ormai alla 12^ edizione.

Il nuovo ciclo di incontri, conferenze e approfondimenti è in programma da mercoledì 17 settembre e fino a mercoledì 3 dicembre. “Anche quest’anno il nostro programma è ricco e vario, pensato per stimolare mente e cuore – puntualizza l’assessora Patrizia Riva -. Ci immergeremo nel mondo della letteratura, della filosofia, della scienza e delle donne in astronomia, delle loro scoperte spesso poco conosciute. Non mancheranno racconti storici sulla Resistenza e sui Papi che nei secoli hanno scelto il nome Leone, concluderemo in bellezza con una lezione guida dedicata alla prima della Scala, simbolo di cultura e tradizione”.

La direzione scientifica e il coordinamento delle proposte è affidata a Brig – cultura e territorio, i cui referenti pongono l’accento su “un programma reso ancora più ricco e

stimolante dall’interazione e dalla compartecipazione di più relatori nella presentazione di un unico argomento: la rivoluzione scientifica seicentesca affrontata sia dal punto

di vista filosofico che storico artistico, le lezioni a due voci sulla Resistenza che ci presenteranno questo momento storico attraverso la storia e la letteratura, le lezioni di

musica nelle quali avremo la possibilità di prepararci alla Prima della Scala accompagnati da due maestri meratesi”.

Tutte le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio secondo il calendario prestabilito,

dalle 14.30 fino alle 16.45 presso l’Auditorium “Giusi Spezzaferri” a Merate

fino al raggiungimento dei 256 posti disponibili.

Nel caso in cui le iscrizioni superino la capienza è prevista la possibilità di seguire le lezioni

presso la sala consiliare situata al piano terra del Municipio.

Per le pre-iscrizioni bisogna inviare una e-mail a: eventi.culturali@comune.merate.lc.it, specificando nome, cognome, telefono, e-mail e residenza. In questo modo verrà poi inviata via e-mail la conferma dell’avvenuta pre-iscrizione unitamente alle istruzioni per il versamento della quota di iscrizione pari a 40 euro per i residenti (50 euro per i non residenti). Non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza.

Per informazioni sulla programmazione scrivere a: merateneo@liberisogni.org

Il programma

mercoledì 17 SETTEMBRE

14.30 storia della chiesa

Leone I (440-461) e la difesa contro i Barbari e le eresie

· don Ivano Colombo

15.30 intorno ai libri

Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald

· Ivano Gobbato

14.30 storia della chiesa Leone I (440-461) e la difesa contro i Barbari e le eresie · don Ivano Colombo 15.30 intorno ai libri Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald · Ivano Gobbato mercoledì 24 SETTEMBRE

14.30 astronomia

“Un telescopio tutto per sé”. Dalle stelle alle galassie: quando l’astronomia è donna | 1

· Ilaria Arosio

15.30 storia della chiesa

Leone III (795-816) e l’incoronazione di Carlo Magno

· don Ivano Colombo

14.30 astronomia “Un telescopio tutto per sé”. Dalle stelle alle galassie: quando l’astronomia è donna | 1 · Ilaria Arosio 15.30 storia della chiesa Leone III (795-816) e l’incoronazione di Carlo Magno · don Ivano Colombo mercoledì 1 OTTOBRE

14.30 storia della chiesa

Leone IX (1049-1054) e lo scisma d’Oriente

· don Ivano Colombo

15.30 scienze naturali

Le molecole della Vita | 1

· Stefano Broccoli

14.30 storia della chiesa Leone IX (1049-1054) e lo scisma d’Oriente · don Ivano Colombo 15.30 scienze naturali Le molecole della Vita | 1 · Stefano Broccoli mercoledì 8 OTTOBRE

14.30 astronomia

“Un telescopio tutto per sé”. Dalle stelle alle galassie: quando l’astronomia è donna | 2· Ilaria Arosio

15.30 scienze naturali

Le molecole della Vita | 2

· Stefano Broccoli

14.30 astronomia “Un telescopio tutto per sé”. Dalle stelle alle galassie: quando l’astronomia è donna | 2· Ilaria Arosio 15.30 scienze naturali Le molecole della Vita | 2 · Stefano Broccoli mercoledì 15 OTTOBRE

14.30 scienze naturali

Le molecole della Vita | 3

· Stefano Broccoli

15.30 filosofia

Galileo Galilei, scienziato umanista

· Claudio Belloni

14.30 scienze naturali Le molecole della Vita | 3 · Stefano Broccoli 15.30 filosofia Galileo Galilei, scienziato umanista · Claudio Belloni mercoledì 22 OTTOBRE

14. 30 intorno ai libri

Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati

· Ivano Gobbato

15.30 filosofia

Galileo Galilei: il successo · Claudio Belloni