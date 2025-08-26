Riparte MerAteneo: ecco gli incontri e le conferenze dell’autunno 2025

Da oggi, martedì, sono aperte le pre-iscrizioni al nuovo ciclo di incontri
MerAteneo è giunto alla 12^ edizione: la direzione scientifica è affidata a Brig
MERATE – Si aprono oggi, martedì 26 agosto, le pre -iscrizioni per la sessione autunnale MerAteneo, l’iniziativa di promozione e approfondimento culturale giunta ormai alla 12^ edizione.
Il nuovo ciclo di incontri, conferenze e approfondimenti è in programma da mercoledì 17 settembre e fino a mercoledì 3 dicembre. “Anche quest’anno il nostro programma è ricco e vario, pensato per stimolare mente e cuore – puntualizza l’assessora Patrizia Riva -. Ci immergeremo nel mondo della letteratura, della filosofia, della scienza e delle donne in astronomia, delle loro scoperte spesso poco conosciute. Non mancheranno racconti storici sulla Resistenza e sui Papi che nei secoli hanno scelto il nome Leone, concluderemo in bellezza con una lezione guida dedicata alla prima della Scala, simbolo di cultura e tradizione”.
La direzione scientifica e il coordinamento delle proposte è affidata a Brig – cultura e territorio, i cui referenti pongono l’accento su “un programma reso ancora più ricco e
stimolante dall’interazione e dalla compartecipazione di più relatori nella presentazione di un unico argomento: la rivoluzione scientifica seicentesca affrontata sia dal punto
di vista filosofico che storico artistico, le lezioni a due voci sulla Resistenza che ci presenteranno questo momento storico attraverso la storia e la letteratura, le lezioni di
musica nelle quali avremo la possibilità di prepararci alla Prima della Scala accompagnati da due maestri meratesi”.
Tutte le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio secondo il calendario prestabilito,
dalle 14.30 fino alle 16.45 presso l’Auditorium “Giusi Spezzaferri” a Merate
fino al raggiungimento dei 256 posti disponibili.
Nel caso in cui le iscrizioni superino la capienza è prevista la possibilità di seguire le lezioni
presso la sala consiliare situata al piano terra del Municipio.
Per le pre-iscrizioni bisogna inviare una e-mail a: eventi.culturali@comune.merate.lc.it, specificando nome, cognome, telefono, e-mail e residenza. In questo modo verrà poi inviata via e-mail la conferma dell’avvenuta pre-iscrizione unitamente alle istruzioni per il versamento della quota di iscrizione pari a 40 euro per i residenti (50 euro per i non residenti). Non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza.
Per informazioni sulla programmazione scrivere a: merateneo@liberisogni.org
Il programma
- mercoledì 17 SETTEMBRE
14.30 storia della chiesa
Leone I (440-461) e la difesa contro i Barbari e le eresie
· don Ivano Colombo
15.30 intorno ai libri
Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald
· Ivano Gobbato
- mercoledì 24 SETTEMBRE
14.30 astronomia
“Un telescopio tutto per sé”. Dalle stelle alle galassie: quando l’astronomia è donna | 1
· Ilaria Arosio
15.30 storia della chiesa
Leone III (795-816) e l’incoronazione di Carlo Magno
· don Ivano Colombo
- mercoledì 1 OTTOBRE
14.30 storia della chiesa
Leone IX (1049-1054) e lo scisma d’Oriente
· don Ivano Colombo
15.30 scienze naturali
Le molecole della Vita | 1
· Stefano Broccoli
- mercoledì 8 OTTOBRE
14.30 astronomia
“Un telescopio tutto per sé”. Dalle stelle alle galassie: quando l’astronomia è donna | 2· Ilaria Arosio
15.30 scienze naturali
Le molecole della Vita | 2
· Stefano Broccoli
- mercoledì 15 OTTOBRE
14.30 scienze naturali
Le molecole della Vita | 3
· Stefano Broccoli
15.30 filosofia
Galileo Galilei, scienziato umanista
· Claudio Belloni
- mercoledì 22 OTTOBRE
14. 30 intorno ai libri
Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati
· Ivano Gobbato
15.30 filosofia
Galileo Galilei: il successo · Claudio Belloni
- mercoledì 29 OTTOBRE
14.30 FILOSOFIA
Galileo Galilei: il processo · Claudio Nelloni
15.30 storia dell’arte
Scoperte e strumenti scientifici nell’arte olandese del Seicento: premesse
· Manuela Beretta
- mercoledì 5 NOVEMBRE
14.30 letteratura e storia
“Una grande avventura umana”. Pensieri e parole dalla Resistenza
· Francesco Bonfanti e Pietro Crippa
15.30 letteratura e storia
“Uomini nel proprio tempo, non santi nell’eternità”. Pensieri e parole nella Resistenza
· Francesco Bonfanti e Pietro Crippa
- mercoledì 12 NOVEMBRE
14.30 storia dell’arte
Scoperte e strumenti scientifici nell’arte olandese del Seicento: Vermeer
· Manuela Beretta
15. 30 intorno ai libri
Il pranzo di Babette di Karen Blixen
· Ivano Gobbato
- mercoledì 19 NOVEMBRE
14.30 letteratura e storia
“Anche i partigiani, però…”. Pensieri e parole sulla Resistenza
· Francesco Bonfanti e Pietro Crippa
15.30 letteratura e storia
“Anno I dell’Era Nuova”. Altre grandi avventure umane
· Francesco Bonfanti e Pietro Crippa
- mercoledì 26 NOVEMBRE
14.30 storia dell’arte
E l’Italia? I casi di Caravaggio e Canaletto
· Manuela Neretta
15.30 Dante Alighieri
Dante e il primo Giubileo
· Claudia Crevenna
- mercoledì 3 DICEMBRE
14.30 musica
Poco prima. Dmitrij Šostakovič, Stalin e la Prima della Scala. A cura della Scuola di Musica San Francesco Merate
· Alberto Longhi e Marcello Corti