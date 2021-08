In scena lo spettacolo teatrale “VitaNuova” della compagnia La Pulce

Giovedì 26 agosto alle ore 21 presso l’“Arena” di Novate

MERATE – Giovedì 26 agosto alle ore 21, presso l’“Arena” di Novate in via Vittorio Veneto, 2, si terrà lo spettacolo teatrale “VitaNuova”, della compagnia La Pulce, di Ponte San Pietro (BG), per la regia di Silvia Briozzo, con l’attore Enzo Valeri Peruta e il musicista Pierangelo Frugnoli.

Si tratta di un monologo divertente e commovente sull’esperienza della gravidanza vissuta dal punto di vista maschile.

Cos’è un padre? O meglio cos’è un padre durante i nove mesi di gravidanza? Una donna è madre da quando salta il ciclo: il corpo non inganna, i mutamenti arrivano repentini e accelerano sempre più. Ma un uomo quando diventa padre… davvero? Il tempo si dilata in una tempesta di pensieri e domande. Cosa rappresenta un padre? Uno spettatore? Un testimone, un gregario, un aiutante, un massaggiatore, un bancomat?

Ecco allora un racconto comico e poetico di vita vissuta in quei nove mesi di attesa, di travaglio interiore, di forte responsabilità, di accenni di fuga. Una resa di quell’adolescenza che si perpetua negli anni, una resa bellissima che finalmente viene accettata nel nome di un figlio voluto, nella certezza di vedere in quel volto la propria eternità.

In scena un attore e un musicista. Il primo, narratore senza falsi pudori, si concede al pubblico nelle sue fragilità di uomo e di padre con leggerezza ed autoironia, dando la possibilità di rivivere o immaginare quei momenti in una sorta di rito collettivo. Il secondo, alla chitarra, lo segue, lo incalza, lo tranquillizza, e il ritmo della musica si trasforma in quel lungo, intenso batticuore che solo l’amore ci regala.

Lo spettacolo è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per partecipare a questo evento viene richiesto di esibire il green pass o un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@ronzinante.org o contattare il numero 335-5254536. Il link per le prenotazioni.