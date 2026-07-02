Ritorna “Teatro in Villa” a Cernusco: due gli spettacoli in cartellone

Sabato 11 luglio Stefano Panzeri a Villa Borgazzi con “Stretto”

Il 26 settembre toccherà invece alla compagnia La Sarabanda nella Corte Gadda

CERNUSCO LOMBARDONE – Torna anche quest’anno la rassegna Teatro in Villa, promossa dall’amministrazione comunale, con due appuntamenti che hanno come filo conduttore le geografie teatrali, in un viaggio immaginario da Nord e Sud andata e ritorno.

Si comincia sabato 11 luglio nell’incantevole cornice di Villa Borgazzi con “Stretto”, produzione di Vimas Teatro con la regia di Giovanni Arezzo. Sul palco l’attore Stefano Panzeri accompagnato dalle musiche dal vivo dell’artista siciliana Giorgia Faraone. Lo spettacolo racconta storie dello Stretto di Messina, tra mito e realtà, raccolte direttamente sul territorio attraverso le testimonianze dirette delle persone che lo vivono. Per prepararsi al ruolo e immergersi nell’atmosfera dei luoghi descritti, Stefano Panzeri lo scorso anno ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina.

Toccherà alla Corte Gadda ospitare invece il secondo spettacolo in programma il 26 settembre. In scena la compagnia Sarabanda con “Sono mancato all’affetto dei miei cari” tratto dall’opera dello scrittore Andrea Vitali con la regia di Loredana Riva. La rappresentazione narra le vicende di una tipica famiglia lombarda: il padre, proprietario di una ferramenta e sempre dedito al lavoro, e la madre sempre pronta a difendere i figli. Al centro della storia i complessi rapporti familiari, segnati dalle aspettative dei genitori spesso non corrisposte dai figli.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella sala Cine-Teatro dell’Oratorio sempre in via Lecco.