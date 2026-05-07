Roberta Recchia a Merate lunedì 11 maggio per Leggermente 

Dopo il grande successo di “Tutta la vita che resta”, la scrittrice torna con il nuovo romanzo “Io che ti ho voluto bene”

MERATE – Una scrittrice di grande successo come Roberta Recchia, capace di conquistare migliaia di lettori con il suo romanzo d’esordio “Tutta la vita che resta”, torna nel Lecchese grazie a Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

L’appuntamento con la presentazione del suo nuovo romanzo “Io che ti ho voluto bene” (Rizzoli) è fissato per lunedì 11 maggio alle ore 18 presso la sala civica Fratelli Cernuschi in viale Lombardia 14 a Merate. A dialogare con la scrittrice sarà la giornalista lecchese Noemi D’Angelo: l’incontro, a ingresso libero, è organizzato con la collaborazione del Comune di Merate.

La seconda fatica editoriale di Roberta Recchia è un romanzo carico di grazia sulla possibilità di rinascere e di saper perdonare, con un protagonista – il quattordicenne Luca – che conquista e commuove da subito: perché la sua voce arriva con tutta la pienezza dei silenzi e delle verità sussurrate. Recchia mette in scena relazioni intense, dialoghi vibranti, e una storia che tiene stretti i lettori fino all’ultima pagina, scavando negli anfratti del dolore, della vergogna, della solitudine e del senso di colpa, ma aprendo anche uno spiraglio sul valore dell’accettazione e del perdono. Il solo capace di lenire la sofferenza e schiudere un’ipotesi di futuro.