Roberta Recchia a Merate lunedì 11 maggio per Leggermente 

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recchia leggermente 2026
La scrittrice Roberta Recchia

Dopo il grande successo di “Tutta la vita che resta”, la scrittrice torna con il nuovo romanzo “Io che ti ho voluto bene”

MERATE – Una scrittrice di grande successo come Roberta Recchia, capace di conquistare migliaia di lettori con il suo romanzo d’esordio “Tutta la vita che resta”, torna nel Lecchese grazie a Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco 

L’appuntamento con la presentazione del suo nuovo romanzo “Io che ti ho voluto bene” (Rizzoli) è fissato per lunedì 11 maggio alle ore 18 presso la sala civica Fratelli Cernuschi in viale Lombardia 14 a Merate. A dialogare con la scrittrice sarà la giornalista lecchese Noemi D’Angelo: l’incontro, a ingresso libero, è organizzato con la collaborazione del Comune di Merate 

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La seconda fatica editoriale di Roberta Recchia è un romanzo carico di grazia sulla possibilità di rinascere e di saper perdonare, con un protagonista – il quattordicenne Luca – che conquista e commuove da subito: perché la sua voce arriva con tutta la pienezza dei silenzi e delle verità sussurrate. Recchia mette in scena relazioni intense, dialoghi vibranti, e una storia che tiene stretti i lettori fino all’ultima pagina, scavando negli anfratti del dolore, della vergogna, della solitudine e del senso di colpa, ma aprendo anche uno spiraglio sul valore dell’accettazione e del perdono. Il solo capace di lenire la sofferenza e schiudere un’ipotesi di futuro. 

 