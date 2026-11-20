Appuntamento sabato 28 novembre alle 21 in sala civica

Un viaggio emotivo e visivo per raccontare la storie di donne che si sono rialzate dopo le violenze subite

OSNAGO – Danza, musica, pittura e testimonianze per raccontare la forza, la fragilità e il coraggio delle donne che hanno vissuto esperienze di violenza e hanno trovato la strada per rialzarsi. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Osnago propone “Rosso – Voci che restano”, una performance artistica interattiva in programma sabato 28 novembre alle 21 nella sala civica Sandro Pertini, in viale delle Rimembranze 3.

Con la regia di Elisa Cadario, lo spettacolo si sviluppa come un viaggio emotivo e visivo articolato in tre capitoli, ciascuno costruito attorno a una testimonianza vera, raccontata con crudezza e autenticità, nel rispetto delle donne che hanno scelto di condividerla.

Le storie si intrecciano con diversi linguaggi espressivi: performance di danza contemporanea e teatro-danza, azioni pittoriche dal vivo attraverso il body painting e la realizzazione di opere su tele di grande formato, oltre a interventi musicali originali, eseguiti dal vivo o composti appositamente per lo spettacolo. Un dialogo tra arte e testimonianze che punta a dare forma alle emozioni e a stimolare una riflessione sulla violenza di genere e sui percorsi di rinascita.

La serata avrà anche una finalità solidale. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’associazione CADOM – Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza, realtà impegnata nel sostegno alle donne che subiscono violenza.