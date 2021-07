Scienza e libri, a Merate un incontro con la senatrice Elena Cattaneo

La senatrice a vita Elena Cattaneo presenta il suo libro

Si parla di conoscenza e metodo scientifico nell’incontro organizzato da La Semina

MERATE – La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo sarà a Merate il prossimo 5 luglio per la presentazione del suo libro “Armarsi di scienza. La scienza tra etica, politica e informazione”.

Location dell’incontro l’Anfiteatro di Via Mons. Basilico (Ex Area Cazzaniga) a Merate (Lc), alle ore 20:30.

“‘Armarsi di Scienza'”, competere con le armi della conoscenza, non significa abbracciare una religione né deificare lo scienziato – Sostiene Elena Cattaneo che spiega – Semplicemente significa riconoscere in un metodo, quello scientifico, sperimentale, trasparente e ripetibile, la modalità regina per produrre mattoni di conoscenza con cui edificare le nostre società”.

Elena Cattaneo è professore ordinario di Farmacologia all’Università di Milano. È nota per gli studi sulla Còrea di Huntington, sulla quale lavora con l’obiettivo di rallentarne il decorso o bloccarne l’insorgenza. Il 30 agosto 2013 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente Giorgio Napolitano.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale La Semina che invita ad arrivare in anticipo per assicurare la presenza in sicurezza.

E’ possibile seguire in streaming l’evento