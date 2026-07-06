“Storie da bar”: l’omaggio a Stefano Benni conquista Merate

Lo spettacolo è andato in scena venerdì scorso in piazza Libertà

Le storie del Bar Sport messe in scena da Andrea Lupo con le musiche dal vivo di Guido Sodo

MERATE – Successo strepitoso per “Storie da Bar”, spettacolo omaggio a Stefano Benni inserito nella rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda” di Teatro Invito.

L’appuntamento, andato in scena venerdì sera in Piazza della Libertà, ha richiamato ben 230 spettatori che hanno seguito con interesse e partecipazione allo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Lupo, con le musiche dal vivo di Guido Sodo del Teatro delle Temperie, ispirato a “Bar Sport” e “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni.

Uno dietro l’altro si sono susseguiti i personaggi mitici dei libri di Benni, ovvero lo scemo del bar, il playboy spara-balle, il nonno imbalsamato, senza dimenticare le discussioni furibonde tra il flipper , briscole e “boeri”.

Un regno misterioso di umanità varia, ricco di storie quasi epiche che ha regalato una serata divertente, ironica e spassosa, ma non per questo priva di domande e interrogativi.