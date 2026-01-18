Sulle strade del dio ignoto: a Osnago si presenta il libro di don Maggioni

Don Lorenzo Maggioni presenta il suo volume a Osnago venerdì 23 gennaio

Una rilettura degli Atti degli Apostoli alla luce delle sfide del presente

OSNAGO – Un viaggio spirituale e culturale che attraversa i confini della fede, del dialogo tra religioni e delle grandi sfide del presente. È questo il cuore di “Sulle strade del Dio Ignoto”, il libro al centro dell’incontro in programma venerdì 23 gennaio a Osnago, dedicato alla figura di Paolo di Tarso e alla sua attualità nel mondo contemporaneo.

Il volume propone una rilettura in chiave moderna di alcune delle pagine più note degli Atti degli Apostoli, seguendo i primi passi missionari di Paolo, uomo di frontiera tra popoli, culture e religioni. Un cammino che diventa spunto per riflettere sul rapporto tra Chiesa e mondo, sulle relazioni intra-cristiane e sulle dinamiche del pluralismo religioso, facendo emergere anche l’eco del magistero di Papa Francesco, riletto in una prospettiva originale.

Attraverso il racconto del “Dio ignoto” incontrato da Paolo lungo le strade delle nazioni, il libro intreccia temi teologici e questioni di forte attualità: dal dialogo ecumenico alla crisi ambientale, fino alle grandi sfide morali che attraversano oggi società e comunità religiose. Questioni che trovano nuove chiavi di lettura nel travaglio che ha accompagnato la nascita della prima comunità ecclesiale.

A presentare il volume sarà l’autore Don Lorenzo Maggioni, teologo delle religioni e dell’ecumenismo, ordinato sacerdote nel 2002 dal cardinale Carlo Maria Martini. Maggioni ha conseguito il dottorato in Filosofia e Teologia del pluralismo religioso alla Georgetown University di Washington ed è autore di numerosi studi sul confronto tra fedi e culture.

L’incontro si terrà presso la Sala Cine-Teatro Sironi del Centro Parrocchiale di Osnago, in provincia di Lecco, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e confronto su temi che attraversano la dimensione religiosa, culturale e sociale del nostro tempo.