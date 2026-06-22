Sweeties Jazz Band in concerto a Brivio: un viaggio nella storia del jazz tra musica e narrazione

Appuntamento il 26 giugno in piazza Frigerio per una serata dedicata alle radici della musica afroamericana e all’evoluzione del jazz

BRIVIO – Non un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva alla scoperta delle origini del jazz e della cultura afroamericana da cui esso deriva. È quanto propone la Sweeties Jazz Band, che venerdì 26 giugno alle ore 21.30 si esibirà in piazza Frigerio a Brivio (ingresso libero) con uno spettacolo che unisce musica dal vivo, racconto e approfondimento storico.

Il progetto nasce dall’incontro di musicisti accomunati da un percorso formativo presso i Civici Corsi di Jazz Claudio Abbado di Milano. A guidare la formazione è la compositrice e direttrice jazz Gloria Chindamo, autrice degli arrangiamenti e di alcune composizioni originali che arricchiranno il programma della serata.

«Il nostro gruppo nasce dalla condivisione di un percorso accademico comune – spiega Gloria Chindamo –. L’obiettivo è portare il jazz fuori dai circuiti esclusivamente musicali, trasformandolo in un’esperienza culturale coinvolgente, capace di parlare sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta a questo genere».

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso la storia del jazz, dalle sue radici afroamericane fino agli anni Sessanta. Le esecuzioni musicali saranno introdotte da brevi narrazioni che ripercorreranno le tappe fondamentali dell’evoluzione del genere: dalle work songs degli schiavi al gospel e agli spiritual, dal blues del Delta al ragtime, fino alla nascita del jazz a New Orleans, a figure leggendarie come Louis Armstrong e Duke Ellington e alla sua affermazione internazionale.

Ogni racconto sarà seguito dall’esecuzione di brani rappresentativi del periodo storico evocato, reinterpretati in chiave contemporanea e arrangiati dalla stessa Chindamo.

Il risultato è uno spettacolo che intreccia divulgazione e intrattenimento, offrendo una lettura accessibile ma rigorosa della storia del jazz.

L’atmosfera sarà quella dei club della New Orleans degli anni Venti: sonorità blues e jazz, improvvisazione e racconti evocativi contribuiranno a creare un’esperienza dal forte impatto emotivo e suggestivo.

Una proposta culturale pensata non solo per gli appassionati del genere, ma per tutti coloro che desiderano scoprire come il jazz abbia contribuito a plasmare la musica contemporanea e la cultura del Novecento.

Per informazioni e richieste di collaborazione, visita i canali ufficiali della Sweeties Jazz Band. Con un repertorio curato e una presenza scenica elegante, la band è la scelta ideale per festival jazz, eventi aziendali, rassegne culturali ed eventi privati

che desiderano distinguersi attraverso una proposta musicale di alto livello.

I MUSICISTI

Strumenti solisti

Tromba Matteo Vertua, laureato al triennio accademico con il massimo dei voti presso i Civici corsi di Jazz con il Maestro Emilio Soana ed attualmente frequenta il biennio con il Maestro Marco Mariani. Collaborazioni con Orchestra Sinfonica di Milano, Antonio Faraò, Gigi Cifarelli, Tony Arco, Tony Esposito, Enrico Intra e la Monday Orchestra. Docente di tromba in alcune scuole di musica della provincia di Bergamo.

Sax soprano, sax contralto e flauto Sofia Viglietti, laureata in saxofono jazz e flauto jazz, docente di musica, ha collaborato con numerose realtà musicali liguri, attualmente suona nella Civica Jazz orchestra, Insubria Big band, Cris Laraffe Orquestra, Wisteria, Massimo Lopez Big band, Monday orchestra. Masterclass e seminari con Dado Moroni, Bob Mintzer, John De Leo e tanti altri.

Chitarra Clara Miraglia, laureata in chitarra jazz ai Civici Corsi di jazz con 110 e lode e menzione d’onore, docente di chitarra jazz.

Voce Ilaria Cuzzola, ha studiato canto pop rock, ora studia canto jazz con Sabrina Olivieri e Simona Severini alla Civica Scuola di Musica di Milano.

Sezione ritmica

Piano Gloria Chindamo, ha studiato piano jazz con il Maestro Marco Detto e precedentemente con Achille Gaio, frequenta corsi di composizione classica presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Como ed il conservatorio di Alessandria, si sta laureando in composizione jazz presso i Civici corsi di jazz a Milano con il maestro Luca Missiti.

Basso Margherita Carbonell, laurea in contrabbasso jazz presso i Civici corsi di jazz di Milano con i maestri Marco Vaggi e Marco Mistrangelo, borsa di studio Berklee di Boston, vincitrice premio Umbria jazz winter edition, docente di chitarra jazz. Collabora in duo con Enrico Intra e con altre realtà musicali di rilievo del milanese. Insegnante di contrabbasso jazz.

Batteria Isac Sampietro ha studiato batteria jazz al conservatorio Giuseppe Verdi di Como con Stefano Bagnoli e Tiziano Tononi.