Sweeties Jazz Band in concerto a Brivio: un viaggio nella storia del jazz tra musica e narrazione

Appuntamento il 26 giugno in piazza Frigerio per una serata dedicata alle radici della musica afroamericana e all’evoluzione del jazz

BRIVIO – Non un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva alla scoperta delle origini del jazz e della cultura afroamericana da cui esso deriva. È quanto propone la Sweeties Jazz Band, che venerdì 26 giugno alle ore 21.30 si esibirà in piazza Frigerio a Brivio (ingresso libero) con uno spettacolo che unisce musica dal vivo, racconto e approfondimento storico.

Il progetto nasce dall’incontro di musicisti accomunati da un percorso formativo presso i Civici Corsi di Jazz Claudio Abbado di Milano. A guidare la formazione è la compositrice e direttrice jazz Gloria Chindamo, autrice degli arrangiamenti e di alcune composizioni originali che arricchiranno il programma della serata.

«Il nostro gruppo nasce dalla condivisione di un percorso accademico comune – spiega Gloria Chindamo –. L’obiettivo è portare il jazz fuori dai circuiti esclusivamente musicali, trasformandolo in un’esperienza culturale coinvolgente, capace di parlare sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta a questo genere».

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso la storia del jazz, dalle sue radici afroamericane fino agli anni Sessanta. Le esecuzioni musicali saranno introdotte da brevi narrazioni che ripercorreranno le tappe fondamentali dell’evoluzione del genere: dalle work songs degli schiavi al gospel e agli spiritual, dal blues del Delta al ragtime, fino alla nascita del jazz a New Orleans, a figure leggendarie come Louis Armstrong e Duke Ellington e alla sua affermazione internazionale.

Ogni racconto sarà seguito dall’esecuzione di brani rappresentativi del periodo storico evocato, reinterpretati in chiave contemporanea e arrangiati dalla stessa Chindamo.

Il risultato è uno spettacolo che intreccia divulgazione e intrattenimento, offrendo una lettura accessibile ma rigorosa della storia del jazz.

L’atmosfera sarà quella dei club della New Orleans degli anni Venti: sonorità blues e jazz, improvvisazione e racconti evocativi contribuiranno a creare un’esperienza dal forte impatto emotivo e suggestivo.

Una proposta culturale pensata non solo per gli appassionati del genere, ma per tutti coloro che desiderano scoprire come il jazz abbia contribuito a plasmare la musica contemporanea e la cultura del Novecento.