Teatro e solidarietà a Casatenovo con lo spettacolo di Germano Lanzoni

Martedì 12 maggio alle 21 lo spettacolo promosso dall’Associazione Fabio Sassi per sostenere le attività sul territorio

CASATENOVO – Ironia, musica e improvvisazione per raccontare le contraddizioni dell’uomo contemporaneo. È questo il filo conduttore di “Di persona è un altro”, lo spettacolo scritto e interpretato da Germano Lanzoni insieme a Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio, in programma martedì 12 maggio alle 21 all’Auditorium di Casatenovo.

Lo spettacolo, della durata di 100 minuti, alterna monologhi, canzoni e momenti di improvvisazione, costruendo un percorso teatrale che mette al centro abitudini, fragilità, paradossi e contraddizioni della quotidianità. Il titolo richiama il tema principale della rappresentazione di sé e della distanza, spesso sottile, tra identità reale e immagine percepita.

Attore, comico e cabarettista, Lanzoni si definisce un “giullare contemporaneo”, capace di passare dalla comicità più immediata a registri più poetici, mantenendo un legame con la tradizione teatrale milanese. Nel suo lavoro emergono infatti richiami alla scuola di Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Paolo Rossi, reinterpretata però con uno stile personale e contemporaneo.

Elemento distintivo della produzione è la componente dinamica dello spettacolo: il dialogo diretto con il pubblico e l’improvvisazione rendono ogni replica differente, trasformando la serata in un’esperienza ogni volta unica. Ad accompagnare il racconto scenico saranno dal vivo la chitarra e la voce di Beltrame e Attanasio, chiamati a sottolineare atmosfere e passaggi narrativi.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Fabio Sassi come evento di raccolta fondi a sostegno delle attività svolte sul territorio. L’appuntamento punta così a coniugare cultura e solidarietà, coinvolgendo la comunità in un momento di partecipazione e sostegno ai progetti dell’associazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.auditoriumcasatenovo.com/eventi-2025-2026/nespolo.htm