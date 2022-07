Teatro in corte fa il bis con Stefano Panzeri a Cernusco e “Longobardi per un giorno” a Olgiate

Appuntamento sabato sera a Palazzo Borgazzi a Cernusco e domenica in piazzetta a Beolco

Un fine settimana ricco di iniziative grazie alla rassegna Teatro in Corte

CERNUSCO / OLGIATE – Teatro in villa sabato sera a Cernusco e “Longobardi per un giorno” domenica nell’ambito del Beolco Fest. E’ il ricco calendario di proposte promosso nell’ambito di Teatro in corte, la rassegna finanziata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese onlus, insieme ai Comuni di Cernusco e Olgiate. Dopo i primi appuntamenti, la manifestazione entra nel clou questo fine settimana con un doppio appuntamento.

Si comincia sabato sera, 9 luglio, nella splendida cornice di Palazzo Borgazzi in piazza Enrico da Cernusco con lo spettacolo “Nel ventre”, scritto e interpretato dall’attore e regista Stefano Panzeri. Il monologo, che racconta gli ultimi istanti dei soldati nascosti in attesa dell’attacco nel cavallo di Troia, portando in scena quindi una narrazione su dover essere, sul destino, sul dubbio e soprattutto sulla paura di farlo, è in programma alle 21: la partecipazione è gratuita.

Domenica 10 invece a Beolco si viaggerà nella storia andando alla scoperta delle radici longobarde della frazione olgiatese. Alle 16.30 e alle 17.30 sarà infatti possibile partecipare alla visita guidata alla chiesina dei santi Pietro e Paolo, dove sono murate tre parti di una lapide, quali avanzi della pietra tombale di due nobili longobardi, i fratelli Grauso e Aldo, insieme ad Ornella Ponzoni. In concomitanza, Riccardo Cogliati intratterrà il pubblico con un gioco a quiz interattivo, denominato Curiosity. Spazio anche ai più piccoli con due attività, dalle 16 alle 18, riservate ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni con il laboratorio di crete condotto dal sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco e le letture animate a cura della Pro Loco.

Non poteva mancare un aperitivo in musica in piazzetta con Tacabanda del trio Post Office, formato da Filippo Gatti alla voce, Massimo Deo alla chitarra e cori e Tobia Galimberti alle tastiere e cori.

Per informazioni e prenotazioni (soprattutto delle visite guidate): beolco975@gmail.com (eventi a Beolco), teatroinvillacernusco@gmail.com (eventi a Cernusco).