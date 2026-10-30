Teatro Manzoni di Merate, tutto esaurito per “La moglie fantasma” con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo

Giovedì 5 novembre in scena la commedia di David Tristram

Un giallo brillante tra apparizioni, equivoci e colpi di scena

MERATE – Tutto esaurito al Teatro Manzoni di Merate per il prossimo appuntamento della stagione teatrale 2026/27. Giovedì 5 novembre sul palco arriveranno Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo, protagonisti di La moglie fantasma, commedia di David Tristram diretta da Marco Rampoldi.

La storia mescola mistero e comicità, a partire da un’insolita vicenda: un’attrice viene trovata morta al termine della festa conclusiva di una tournée teatrale. Il caso viene archiviato come suicidio, ma a distanza di un anno il suo fantasma torna a farsi vivo con il marito, un drammaturgo, per rivelargli di essere stata assassinata. Il colpevole, secondo la donna, si nasconde tra i componenti della compagnia.

Per smascherarlo, i due escogitano un piano che richiama l’Amleto di Shakespeare: riunire gli attori presenti alla festa e sottoporli alla lettura di un copione che ricostruisce gli avvenimenti di quella sera. Le loro reazioni potrebbero tradire il responsabile e permettere alla protagonista di liberarsi dal limbo in cui è rimasta intrappolata.

Quella che dovrebbe essere una semplice lettura si trasforma così in una prova teatrale ricca di imprevisti, nella quale rivalità, vanità e fragilità personali alimentano una girandola di situazioni paradossali. Tra richiami a Shakespeare, alle atmosfere di Spirito allegro, ai giochi di identità di Pirandello e agli intrecci investigativi di Agatha Christie, realtà e finzione finiscono per confondersi, fino a un finale sorprendente.

Accanto a Cucinotta e Quartullo saranno in scena Giorgio Verduci, Giorgio Centamore e Roberta Petrozzi, con la partecipazione di Alessandra Faiella. La traduzione è di Enrico Luttmann; scene di Lucio Diana, costumi di Laura Liguori, luci di Andrea Lisco e musiche di Diego Maggi.