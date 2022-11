Terzo appuntamento con Brivio a teatro: il 26 in scena “The influencer”

Appuntamento con Brivio a teatro sabato 26 novembre

In scena la Compagnia degli Evasi di La Spezia

BRIVIO – Terzo appuntamento sabato 26 novembre alle 21 per la rassegna “Brivio a Teatro”, organizzata dalla Proloco Brivio in collaborazione con la compagnia teatrale Ronzinante di Merate.

Dopo aver registrato un ottimo successo di pubblico con i primi due appuntamenti, gli organizzatori puntano ora sulla Compagnia degli Evasi di La Spezia in scena con l’attualissimo spettacolo “The Influencer”, già selezionato in molti festival nazionali e di recente rappresentato con riscontri molto positivi anche a Merate.

“Dopo aver visto lo spettacolo dal vivo all’auditorium Spezzaferri ci siamo convinti ancora di più – ammettono gli organizzatori – che anche qui a Brivio piacerà molto e lo consigliamo vivamente ai giovani e alle loro famiglie”. La rappresentazione affronta infatti il tema dell’educazione e del ruolo dei genitori, portando il pubblico a riflettere sul fatto che il percorso di educazione possa servire anche come mezzo per trasformarsi da specchio in finestre.

E’ possibile prenotare il posto per assistere allo spettacolo rivolgendosi alla sede della Pro Loco il sabato dalle 10 alle 12 oppure scrivendo una mail a prolocobrivio@gmail.com