Torna ‘Album – Brianza paesaggio aperto’: un mese di appuntamenti

Per il terzo anno di fila, la rassegna che valorizza la Brianza

Alla scoperta del territorio con ‘Paesaggi di Brianza’. Spazio anche a momenti letterari, teatro, musica e fotografia

MONTICELLO BRIANZA – Percorsi guidati con laboratori fotografici, racconti e poesie con musica dal vivo, laboratori ludico-didattici e storie lontane tratte da alcune delle opere letterarie più famose. È il calendario di appuntamenti di marzo e inizio aprile di ‘Album – Brianza paesaggio aperto’, progetto che per il terzo anno consecutivo unisce la promozione del paesaggio e delle bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese all’organizzazione di eventi culturali.

Un’iniziativa promossa come sempre dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione BRIG – cultura e territorio (direzione artistica), finanziata da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del ‘Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico’ e che anche per tutto il 2023 ha in programma un articolato cartellone di appuntamenti, dai percorsi guidati alle performance con musica dal vivo, dalle mostre di disegni di Alessandro Greppi alle narrazioni intorno ai libri, dalle conferenze agli incontri della rassegna ‘Grandangolo’.

Obiettivo anche stavolta sarà la valorizzazione di un’ampia selezione di siti della Brianza, dislocati tra il territorio del Meratese e del Casatese, facendoli riscoprire e vivere con eventi culturali pensati ad hoc, itinerari guidati e incontri letterali. Anche stavolta si partirà dall’opera artistica di Alessandro Greppi, nobile ottocentesco, camminatore e fine osservatore del paesaggio, nonché ancora una volta filo conduttore del progetto culturale. A inaugurare questo viaggio sarà un primo mese di appuntamenti: in programma dal 4 marzo al primo di aprile, infatti, quattro settimane tra percorsi guidati, pagine dal mondo raccontate da un narratore come Ivano Gobbato e performance di teatro e musica in collaborazione con Piccoli Idilli.

Un’edizione che partirà dalla Brianza per aprirsi al mondo, in particolare alle Americhe: “in questa prima parte – spiega, infatti, Laura Caspani, presidente di BRIG – la Brianza, con i suoi centri storici e le sue colline, incontra il paesaggio d’Oltreoceano, in un viaggio letterario che ci porterà negli spazi infiniti degli Stati Uniti e nelle foreste rigogliose del Sudamerica. Un programma sorprendente, per continuare il nostro viaggio insieme”.

Gli eventi tra marzo e aprile

Innanzitutto, andando per tematiche, i ‘Paesaggi di Brianza’: quattro appuntamenti per andare alla scoperta del territorio, a partire dal percorso naturalistico dedicato alla riserva naturale del Lago di Sartirana di Merate fissato per l’11 marzo alle 14.30, a cura di Liberi Sogni. E poi, il 12 marzo alle 9, spazio al mondo della fotografia grazie a ‘Imbersago tra fiume e terra’, percorso guidato storico-artistico e paesaggistico con laboratorio fotografico itinerante a cura di BRIG e della fotografa Matilde Castagna, per imparare a ‘guardare’ davvero il paesaggio e a fermarlo con uno scatto. Al pomeriggio, alle 14.30, si raggiunge il Piccolo Museo Contadino di Bulciago per la lettura animata e il piccolo laboratorio di intrecci con merenda destinati a famiglie e bambini dai 5 ai 9 anni (a cura di Liberi Sogni), mentre il 26 marzo alle 9 è la volta di un nuovo percorso con laboratorio di sperimentazione fotografica, questa volta con protagonista il comune di Cremella (a cura di Brig).

Ma, come ormai da tradizione, ‘Album’ si compone anche di momenti letterari: tornano, infatti, le narrazioni intorno ai libri a cura di Ivano Gobbato, questa volta dedicate ad alcune delle pagine più significative della letteratura d’Oltreoceano. Si parte da Osnago il 4 marzo alle 16.30 (nella sala consiliare) con ‘Oltre il confine’ di Cormac McCarthy, si prosegue il 18 alle 16 a Missaglia (monastero della Misericordia) con ‘Cent’anni di solitudine’ di Gabriel García Márquez e il 25 alle 16 a Bevera di Barzago (sala conferenze Centro Paolo VI) con ‘Furore’ di John Steinbeck, mentre si chiude l’1 aprile alle 16 a Robbiate (sala consiliare) con ‘Triste, solitario y final’ e altre storie di Osvaldo Soriano.

Infine, ad arricchire questa prima programmazione, ci sono due appuntamenti tra teatro e musica organizzati in collaborazione con Piccoli Idilli: partendo da brani e poesie di alcuni tra i più potenti autori latino americani, l’attore Filippo Ughi e il musicista Marco Pagani si fanno interpreti del Paesaggio attraverso gesti, parole e suoni, trasportando il pubblico in un viaggio evocativo verso luoghi lontani. In calendario per il 5 marzo (con due turni, uno alle 14.30 e l’altro alle 16) alla Canonica di San Salvatore di Barzanò la performance ‘Naufragi. Due racconti di Gabriel García Márquez’, preceduta dalla visita guidata al luogo, mentre il 19 si raggiunge Cascina Rancate di Casatenovo per ‘Perché Cristoforo Colombo non poté scoprire la Spagna? Raccolta di poesie sudamericane’, sempre con doppio turno e visita guidata.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni e per aggiornamenti sulle attività: www.villagreppi.it/album, Facebook e Instagram: @albumbrianza. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente attraverso il modulo disponibile sul sito www.villagreppi.it/album (scegliere l’evento e cliccare sul link di prenotazione).

Album – Brianza paesaggio aperto coinvolge i seguenti Comuni del territorio meratese e casatese: Airuno, Imbersago, Merate, Osnago, Robbiate, Paderno d’Adda; Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò.

Il calendario di questa prima parte è sfogliabile al seguente link: https://www.calameo.com/books/007292290c45d775fb57f