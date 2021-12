Torna la musica di Brianza Classica: il 18 il “Natale Barocco” a Verderio

Appuntamento sabato 18 dicembre alle 20.30 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano

Nell’ambito di Brianza Classica si terrà il concerto Natale Barocco del duo Matteoli Palamidessi

VERDERIO – Brianza Classica, il festival dell’Associazione Early Music Italia, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione e diretto dal maestro Giorgio Matteoli, torna con un nuovo appuntamento sabato 18 dicembre a Verderio.

Alle 20.30, nella Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano, chiesa in stile rinascimentale lombardo, il duo composto dal maestro Giorgio Matteoli e Stefano Palamidessi si esibirà nel concerto Natale Barocco.

Il maestro Matteoli si esibirà con diverse tipologie di flauto, accompagnato dalle note della chitarra del maestro Palamidessi: sonate, fantasie, arie e variazioni nate tra Seicento e Settecento saranno arricchite da un intermezzo di carattere “natalizio”.

Gli artisti proporranno i brani di grandi musicisti quali Francesco Mancini di cui suoneranno Sonata in La Minore per flauto e basso continuo Spiritoso, Largo, Allegro, Largo, Allegro spiccato; Georg Philipp Telemann di cui eseguiranno il brano Fantasia nr 1 in Do maggiore per flauto solo; Georg Friedrich Händel di cui proporranno la Sonata in La Minore per flauto e basso continuo, Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro; Sylvius Leopold Weiss con la Ciaccona dalla suite nr 10 per liuto barocco, trascrizione per chitarra; Johann Sebastian Bach con l’Arioso dalla cantata 156 per flauto dolce e chitarra; Nicolas De Chedeville di cui suoneranno la bellissima Pastorale ad libitum dalla sonata Nr.4 dall’opera “Il Pastor Fido”, un tempo attribuita a Vivaldi; Jacob van Eyck con Bravade dal “Giardino delle delizie flautistiche per flauto solo e infine un brano di un Anonimo del XVII secolo dal titolo “Greensleeves to a Ground” tema e variazioni per flauto dolce e chitarra.

In occasione del concerto Brianza Classica ha realizzato un video alla scoperta del territorio di Verderio.

GIORGIO MATTEOLI

È diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera presso il conservatorio di S. Cecilia. Oltre ad aver seguito studi composizione e contrappunto presso il Conservatorio di Como ha studiato direzione d’orchestra presso il conservatorio di Milano seguendo successivamente diversi corsi e masterclass con Maestri di chiara fama. Si è specializzato nell’esecuzione del repertorio antico, sia col flauto che col violoncello barocco tenendo recital e concerti in Italia e all’estero. È Fondatore, direttore e solista dell’Ensemble barocco “Festa Rustica” con cui si esibisce da quasi trent’anni, e dell’Associazione Early Music Italia e direttore artistico della rassegna cameristica interprovinciale “Brianza Classica”. Dal 2019, è docente di flauto dolce, violoncello barocco e musica d’insieme per strumenti antichi presso il dipartimento di musica antica del Conservatorio “O. Respighi” di Latina, di cui è coordinatore.

STEFANO PALAMIDESSI

Studia chitarra e composizione, diplomandosi presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma con il massimo dei voti. È vincitore di oltre 20 competizioni chitarristiche internazionali e nazionali. A 20 anni intraprende l’attività concertistica, come solista, con orchestra e in collaborazione con prestigiosi solisti, tenendo concerti e registrazioni in tutto il mondo. Come solista e componente di varie formazioni cameristiche ha registrato 15 CD. Tiene corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. È titolare della cattedra di chitarra nei corsi di Laurea di primo e secondo livello presso il Conservatorio di Musica di Frosinone. Autore di “Metodogia dello studio ed esercizi tecnici per chitarra”, nel gennaio 2000 ha inaugurato la collana didattica “Guitart” con una pubblicazione sugli studi di Fernando Sor (analisi, indicazioni di fraseggio, articolazione e diteggiatura). Dopo la prima registrazione dell’integrale delle Fantasie di Fernando Sor, sta preparando l’integrale per chitarra di Eduardo Sainz de la Maza. È Direttore della Civica Scuola delle Arti di Roma, vicepresidente e direttore organizzativo dell’Ass. Fabrica Harmonica.

Informazioni

Per rispetto alle norme di sicurezza la prenotazione è obbligatoria secondo la seguente modalità: telefonare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8 alle 20. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione. La richiesta, relativa a un massimo di due persone, dovrà necessariamente contenere: nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail del singolo o di entrambe le persone. In caso di rinuncia si chiede cortesemente di dare tempestiva disdetta all’organizzazione.