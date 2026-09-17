Torna la rassegna teatrale airunese: sei appuntamenti tra commedie, teatro dialettale e opera

In cartellone c’è anche la Bohème di Puccini come evento fuori appuntamento

La rassegna teatrale airunese è giunta alla 29esima edizione

AIRUNO – È tutto pronto per la 29esima rassegna teatrale airunese, organizzata al Cine Smeraldo: in cartellone figurano sei appuntamenti dedicati al teatro e alla musica per coniugare il divertimento delle commedie brillanti e dialettali alla valorizzazione della socialità e dell’aggregazione locale.

Ad aprire la rassegna sarà, sabato 3 ottobre, la compagnia Il Socco e la Maschera, con Le donne saccenti, una commedia brillante.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre, quando andrà in scena Attenti a quella vasca, spettacolo brillante proposta dalla compagnia Non solo teatro.

La kermesse proseguirà sabato 17 ottobre con la compagnia Juventus Nova, protagonista di Grisù, Giuseppe e Maria, una commedia dialettale.

Sabato 24 ottobre sarà invece la volta dell’associazione Teatrale Besana, che presenterà La casa dei pazzi, una pièce che promette di regalare risate e allegria.

Il programma proseguirà a novembre regalando anche una proposta fuori abbonamento: sabato 7 novembre andrà in scena “La Bohème”, celebre opera in 4 atti di Giacomo Puccini, eseguita dal Coro Lirico Mafalda Favero di Calolziocorte con la direzione del maestro Salvo Sgrò. Per questo appuntamento il biglietto è fissato a 25 euro.

A chiudere la 29esima rassegna teatrale airunese sarà, sabato 14 novembre, la compagnia Ol Tacapagn, con Ona sena tra amis d’ona eta, una commedia dialettale.

Biglietti e abbonamenti

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, mentre il ridotto per i ragazzi fino a 14 anni è di 7 euro. Sono inoltre disponibili diverse formule di abbonamento: 40 euro per l’intera rassegna e 60 euro per la rassegna più l’opera. Il biglietto per La Bohème è invece di 25 euro. Solo la tessera acquistata in prevendita dà diritto al posto riservato.

Gli abbonamenti possono essere acquistati in prevendita presso Cartoleria Dozio – Olgiate Molgora e Modi e Moda di Burini – Airuno.

Per informazioni sulla rassegna è possibile rivolgersi ai numeri 339 6420517 e 393 9579274.