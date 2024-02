Con “Merate Che spettacolo” teatro, circo e musica per divertirsi riflettendo

Paolo Hendel, Antonio Cornacchione, Emmanuele Aita sono solo alcuni dei protagonisti di “Merate… Che spettacolo!”

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è in programma dal 25 febbraio al 20 aprile in Auditorium a Merate

MERATE – Cinque appuntamenti da non perdere per divertirsi, senza rinunciare a riflettere, con il teatro, la musica e il circo contemporaneo. Torna, dopo il grande successo dello scorso anno, Merate Che spettacolo, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale insieme al circuito Claps, rinnovando e ampliando la proposta di Caffeine Merate Danza.

Un programma di spettacoli di spessore in equilibrio tra grandi temi, vicende storiche, acrobazie, testi che alternano toni leggeri e profondi, in continuità con la passata edizione della rassegna e per offrire agli spettatori nuove visioni dell’emozionante mondo del teatro.

“Lo scorso anno abbiamo vissuto una bella esperienza con tutti gli spettacoli andati sold out” ha precisato Luisa Cuttini, direttrice artistica della rassegna, sottolineando di aver scelto per Merate spettacoli di qualità, capaci di rispondere alla esigenze e ai gusti d un pubblico eterogeneo. Soddisfatta della proposta anche l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani che ha voluto che anche quest’anno l’ingresso fosse libero (su prenotazione) per consentire a tutti di accedere al teatro.

“Merate Che spettacolo” debutterà sabato 24 febbraio, alle 21 con l’esilarante monologo di Paolo Hendel, intitolato “Niente panico” in cui l’artista si confronta con una fase della sua vita in cui i personali motivi di ansia vanno a braccetto con un’epoca nella quale anche il meteo, con il disastro ambientale in corso, è causa continua di preoccupazioni e di paure.

Sabato 9 marzo alle 21 è la volta di “On air” del trio Le Radiose. Un viaggio musicale attraverso la Swing Era che combina clown, teatro fisico e canto armonizzato, offrendo un repertorio unico di pezzi storici e moderni eseguiti a cappella. Le tre protagoniste incarnano vari elementi dello spettacolo, dalle cantanti alle canzoni, allo studio radiofonico stesso.

Si parlerà di Falcone e Borsellino, ripercorrendo gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani, attraverso eventi noti e meno noti, pubblici e privati, con “L’ultima estate”, spettacolo di Claudio Fava, diretto da Chiara Callegari, con Emmanuele Aita e Giovanni Santangelo, in scena sabato 23 marzo alle 21. Il loro coraggio, il senso dello Stato, l’allegria, l’ironia, la rabbia e la solitudine a cui furono condannati, vengono raccontati in modo autentico, lontano da stereotipi e commiserazione.

Il penultimo appuntamento di “Merate Che spettacolo” vedrà protagonista, sabato 6 aprile, Antonio Cornacchione sul palco con “D.e.o. ex machina – Olivetti un’occasione scippata”, una pièce in cui, con le dovute libertà narrative, viene raccontata la vera storia della D.E.O., Divisione Elettronica Olivetti, accompagnandoci con leggerezza nelle sue memorie da impiegato, alla scoperta dei ricercatori eroici che portarono l’elettronica italiana a competere nel mondo.

La rassegna si chiude sabato 20 aprile alle 21 con “Clown spaventati panettieri” del Collettivo Clown. Uno spettacolo in cui la panificazione incontra l’arte circense, grazie a due eccentrici panettieri. I protagonisti trasformano l’ordinario impasto in una fonte inesauribile di scherzi, giochi e acrobazie.

Al termine di ogni performance si terrà un incontro con gli artisti e il pubblico in sala.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, ma servirà prenotarsi su eventbrite (si può accedere anche scansionando il qr code riportato sulla brochure della rassegna). Per informazioni ed eventuali prenotazioni è possibilecontattare anche il Circuito Claps 030 8084751, segreteria@claps.lombardia.it www.claps.lombardia.it

PER VISUALIZZARE LA BROCHURE CLICCA QUI