Torna Rock@snago On the Road: il festival dedicato alla musica dei talenti locali

Tre piazze, dieci band e tanta musica live

L’iniziativa si svolgerà sabato 6 settembre a partire dalle 19

OSNAGO – Torna anche quest’anno Rock@snago On the Road, la manifestazione che porta la musica live nel cuore di Osnago, trasformando le piazze del paese in palchi a cielo aperto. Promosso dal Centro culturale Lazzati, in collaborazione con il centro parrocchiale e la sala cine-teatro Sironi, l’evento è un’occasione preziosa per dare spazio e visibilità ai gruppi musicali locali.

“Il mondo della musica, soprattutto nelle realtà di provincia, è spesso poco accogliente: mancano spazi dove provare, strumenti per farsi conoscere e, soprattutto, palchi su cui esibirsi. Suonare dal vivo, specie nel proprio paese, diventa così un’occasione rara, se non impossibile” sottolineano gli organizzatori.

Per rispondere a queste difficoltà, anche quest’anno Rock@snago On the Road offre ai gruppi musicali del territorio l’opportunità di esprimere tutta la loro energia e passione per la musica.

Sabato 6 settembre, a partire dalle 19, tre piazze di Osnago si trasformeranno contemporaneamente in palchi a cielo aperto, ospitando dieci gruppi musicali, ciascuno con il proprio stile. “Un’occasione unica per scoprire e valorizzare le realtà musicali del nostro territorio” concludono gli organizzatori.