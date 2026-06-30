Tornano i concerti all’alba di Villa Greppi: appuntamento il 4 e il 18 luglio

L’estate porta con sé una nuova edizione di “Nessun dorma!”

MONTICELLO – Due concerti all’alba, due sabati di luglio e una cornice d’eccezione: il parco di Villa Greppi, a Monticello Brianza. L’estate porta con sé una nuova edizione di “Nessun dorma!”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e in cartellone per sabato 4 e 18 luglio. Un’occasione unica per vivere il parco in un orario insolito – alle 6.30 del mattino – lasciandosi avvolgere dalla luce del giorno che nasce e dalle note di concerti pensati per accompagnare l’inizio di giornata.

Primo appuntamento sabato 4 luglio, quando il duo clarinetto e chitarra composto da Andrea Agrati e Lorenzo Buzzotta guiderà il pubblico in un viaggio musicale che attraverserà generi, epoche ed emozioni. Dal fascino intenso e coinvolgente del tango di Astor Piazzolla, innovatore del nuevo tango, alle melodie senza tempo dei Beatles, il programma propone un percorso ricco di colori sonori e suggestioni.

Protagonista del secondo concerto, invece, il quartetto “Villa Mariani”, atteso per sabato 18 luglio. Vito Mattera e Amir Ardeshiri al violino, G. Roberto Mazzoni alla viola e Monica Pilotti al violoncello daranno vita a un percorso musicale che unirà due grandi protagonisti della storia della musica. Dall’equilibrio limpido ed elegante di Mozart al calore espressivo e ai colori romantici di Borodin, il programma sarà un dialogo tra epoche e sensibilità diverse.

INFORMAZIONI – Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni www.villagreppi.it. Per tutti gli aggiornamenti si invita il pubblico a seguire i canali social dell’ente: Facebook e Instagram @consorziobrianteovillagreppi