Tutti pazzi per la scrittrice Felicia Kingsley: gremito l’auditorium a Merate

Grande partecipazione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, all’incontro promosso nell’ambito di Leggermente

Felicia Kingsley, al secolo Serena Artioli, ha raccontato di sé e dei suoi romanzi coinvolgendo e appassionando il pubblico presente

MERATE – “Nella vita ci vuole anche culo… Si può dire questa parola?” Diretta, simpatica, spigliata e carismatica Felicia Kingsley ha coinvolto e appassionato le tante persone, tra cui tanti giovanissimi, che nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, hanno gremito l’auditorium comunale per l’incontro promosso nell’ambito della collaudata rassegna Leggermente di ConfCommercio Lecco.

Incalzata dalle domande di Chiara Ratti, la scrittrice più letta negli ultimi tre anni in Italia non ha deluso le aspettative conducendo il pubblico nei meandri dei suoi romanzi, ricchi di personaggi affascinanti e misteriosi.

“In un commento sui social mi hanno scritto che sono una miracolata, ed è vero” ha ammesso con sincerità e disincanto riconoscendo che per trasformarsi da Serena Artioli a Felicia Kingsley sia servito anche un pizzico di fortuna. “Quella dà sempre una mano” ha sottolineato condividendo anche l’aneddoto di un difficile esame universitario alla facoltà di Architettura superato grazie allo sguardo favorevole degli Dei. “Avevo studiato giusto la legge di Coulomb il giorno prima e me l’hanno chiesta… Se non è Coulomb questo, cos’è?” ha ironizzato, lasciando intendere come a volte bisogna essere capaci anche di provare, mettendosi in gioco.

Sempre legata alla formazione d’architetto la scelta di diventare… Felicia: “Lo pseudonimo è nato per una questione burocratica, non volevo rischiare problemi con l’ordine a cui sono iscritta” ha rimarcato, ricordando anche di aver insegnato qualche anno nelle scuole medie tecnologia, disegno e immagine. “Con questo libro un 8 in storia dell’arte lo prendete a scuola” ha scherzato, rivolgendosi alle tante studentesse in prima fila con in mano la pila dei suoi romanzi in attesa dell’agognato autografo.

Da sempre appassionata di scrittura, Felicia ha iniziato a scrivere nel 2012 mettendoci due anni per pubblicare, in modalità self publishing, il primo romanzo, intitolato “Matrimonio di convenienza”. Da lì la produzione, complice anche l’innesto, dopo i primi due volumi, di una editor incalzante, è diventata cospicua, intercettando un interesse sempre crescente nel pubblico. “Ho iniziato a scrivere pensando a un pubblico di lettori della mia età e anche più grande, sicuramente over 25. Il lockdown del 2020 ha segnato la svolta con i miei libri che hanno iniziato a girare tantissimo su Tik Tok intercettando i giovanissimi. E’ come se il genere romance abbia trovato, nella rete, il suo microfono”.

Un’ondata travolgente di cui si ha avuto la riprova anche ieri a Merate con tanti ragazzi e soprattutto ragazze. galvanizzati dall’idea di poter incontrare la loro scrittrice preferita, trovando nei libri una porta spalancata verso il mondo, dentro e fuori di sè.